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İşte YDP adayları... Sıralı tam liste...

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İşte YDP adayları... Sıralı tam liste...
İşte YDP adayları... Sıralı tam liste...

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ADAYLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI
 
LEFKOŞA
1-EDA YENEN
2-SUPHİ SİLTÜRK
3-YILMAZ KALDIRIM
4-ERŞAH SABİT YILMAZ
5-ALİ YENEN
6-ÖZLEM AYŞE DOĞANDEMİR
7-MUSTAFA YEŞİL
8-ÖMER YAYLA
9-BANU BOZLAKOĞLU
10-HÜSEYİN GÜRLEK
11-METİN AKAR
12-ZEYNEP SİNEM KESER
 
GAZİMAĞUSA
1-DÜRDANE ABİ ACI
2-İLTER ÖMEROĞLU
3-HABİBE ÇETİN
4-HATİCE SEÇKİN
5-YUSUF ÇELİK
6-ALİ KORUK
7-ALİ YAKAR
8-BÜNYAMİN ÖZTÜRK
9-MAHMUT HAYTA
10-MEHMET ÖZKARDAŞ
 
GİRNE
1-RAMAZAN KARAL
2-REYHAN AYDIN
3-FATMA BAHADIR
4-MEHMET TUNÇTÜRK
5-FUAT TEK
6-GÜLLER KARAMMALİ
7-NURŞAH ÇİFTÇİ
8-HACI ALİ ÖZDEMİR
 
İSKELE
1-NESLİHAN VURAL
2-AKUT GÜNEL
3-ARİF ÖZBAYRAK
4-CELAL AÇIK
5-HAKKI KANDEMİR

LEFKE
1-NEJLA GAZİ
2-KADİR OZAN

GÜZELYURT
1-ELMAS SÜZGEN
2-HAKAN BOZKURT
3-GÖKHAN SARAÇ

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