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İşte YDP'nin aday adayları

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İşte YDP'nin aday adayları
İşte YDP'nin aday adayları, Arıklı Mağusa'dan, Zaroğlu Lefkoşa'dan aday

Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi dün akşam Boğaz’daki Parti Okulunda toplanarak Milletvekili adaylarını belirledi. Buna göre;

LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1)BERTAN ZAROĞLU-MİMAR

2)TURAN BÜYÜKYILMAZ-EMEKLİ SUBAY

 3)YRD. DOÇ DR. H. İLKER İPEKAY – NÖROLOJİ UZMANI

4)YUSUF ÇELİK- SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BÖLGE SORUMLUSU

5)SİNEM TİP-TURİZM-HUKUK

 6)DR. HALE ALİBABA ERDEN- EĞİTİMCİ AKADEMİSYEN

 7) MUSTAFA ULAŞ-AVUKAT, EĞİTİMCİ

8) AZER ÖZKAN- EĞİTİMCİ, EMEKLİ RÜTÜK ÜYESİ

9) ALİ YENEN-MÜFETTİŞ

10)EMRE DALGIÇ- EĞİTİMCİ

11)METE TOPÇU-EĞİTİMCİ

12)MUSA SUİÇMEZ- DİN GÖREVLİSİ-MUHTAR

 13)ÖZEN GÜNERALP- SPOR ANTRENÖRÜ

 14)NEVİN ŞİMŞEK- EĞİTMEN

15)YASEMİN GİRGİN ESENTÜRK- İŞ KADINI

16)FECRİYE OSMAN YÖNDER- İŞ KADINI

 

GAZİMAĞUSA

 

1)ERHAN ARIKLI- AKADEMİSYEN

2)MAHMUT ERDEN- ZİRAAT MÜHENDİSİ

3)FIRAT YILMAZ- BÜROKRAT

4)İLTER ÖMEROĞLU-İŞLETMECİ

 5)BÜLENT FEVZİOĞLU- ŞAİR YAZAR

6)ŞEYDA LUCKİNGER (YILMAZ) DAÜ İŞLETME

 7)MAHMUT HAYTA-İŞLETMECİ

8)MEHMET KELEBEK- İŞLETMECİ

9)RAKKATE FATI- MUHASEBECİ

10)AYHAN DEMİR-BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

11)BERNA ÇELİK-İŞLETME MEZUNU

12)BÜNYAMİN ÖZTÜRK- SERBEST

 13)NURCAN ÇİFTÇİ- EĞİTİMCİ

 

GİRNE

 

1)FUAT TEK- EĞİTİMCİ

2)ARZU PÜRTÜL-MUHASEBECİ

3)MEHMET ÜNAL BAY- GAZETECİ

 4)SUNALP SENCER- HUKUKÇU

 5)OKAN ERDEMSİZ- EMEKLİ ASKER

6)GÜLDEM AKDAĞ- GAZETECİ

7)CANAN CANBOLAT- MUHASEBECİ

8)DERİN ÖKÇELER- YÖNETİCİ

9)YILDIZ ALTINTAŞ- YÜKSEK HEMŞİRE

10)GÜLTEKİN BEN- İŞLETMECİ

 

LEFKE

 

1)NEJLA GAZİ- GAZETECİ

2)EMRULLAH AVŞAN-BÜROKRAT

 

İSKELE

 

1)İSMET İLKHAN- EMEKLİ

2)YAKUP İSKENDER-EĞİTİMCİ

3)ARİF ÖZBAYRAK

 4)MUSTAFA DEMİRYÜREK

 5)EJDER ASLANBABA

 

GÜZELYURT

 

1)ABDULLAH SEBAHATTİN ALICI- BANKACI

2)DİLEK İNİK-İŞLETME MEZUNU

3)EKREM KARA-İNŞAAT MÜHENDİSİ

4)GÖKHAN SARAÇ- İŞLETMECİ

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