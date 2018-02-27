İşte YDP'nin LTB adayı

Yeniden Doğuş Partisi'ne (YDP) kısa bir süre önce katılan Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu'nun 24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlerde LTB'ne aday olmayı düşündüğü öğrenildi.
Altuncuoğlu adaylık niyetini "Yeniden Doğuş Partisi’nden Lefkoşa Belediye Başkan Aday Adayı olmayı düşünüyorum. Siz değerli dostlarımın arkadaşlarımın önerilerini almak istiyorum. Hepinize teşekür ediyorum" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu. YDP Genel Başkanı Prof. Erhan Arıklı'nın adaylık sürecini desteklediği de öğrenildi.
YDP 7 Ocak seçimlerinde %7'yi aşarak Cumhuriyet Meclisi'nde 2 milletvekili ile temsil edilemeye hak kazanmıştı.
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