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İşte Yeni Bakanlar

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İşte Yeni Bakanlar
İşte Yeni Bakanlar

Hükümet kurma çalışmalarında 2 hafta geride kalırken, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) üçlü koalisyonunda anlaşmaya varıldı, Bakanlıklar dağıtıldı.

DP; Turizm Kültür ve Çevre Bakanlığı: Fikri Ataoğlu

YDP; Ulaştırma Bakanlığı: Erhan Arıklı

UBP; Başbakan: Faiz Sucuoğlu

İçişleri Bakanlığı: Kutlu Evren

Maliye Bakanlığı: Dursun Oğuz

Ekonomi Bakanlığı: Sunat Atun

Dışişleri Bakanlığı: Oğuzhan Hasipoğlu

Tarım Bakanlığı: Hasan Taçoy

Sağlık Bakanlığı: Hakan Dinçyürek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ali Pilli

Eğitim Bakanlığı: Nazım Çavuşoğlu

Meclis Başkanlığı: Ünal Üstel

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