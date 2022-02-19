İşte Yeni Bakanlar

Hükümet kurma çalışmalarında 2 hafta geride kalırken, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) üçlü koalisyonunda anlaşmaya varıldı, Bakanlıklar dağıtıldı.
DP; Turizm Kültür ve Çevre Bakanlığı: Fikri Ataoğlu
YDP; Ulaştırma Bakanlığı: Erhan Arıklı
UBP; Başbakan: Faiz Sucuoğlu
İçişleri Bakanlığı: Kutlu Evren
Maliye Bakanlığı: Dursun Oğuz
Ekonomi Bakanlığı: Sunat Atun
Dışişleri Bakanlığı: Oğuzhan Hasipoğlu
Tarım Bakanlığı: Hasan Taçoy
Sağlık Bakanlığı: Hakan Dinçyürek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ali Pilli
Eğitim Bakanlığı: Nazım Çavuşoğlu
Meclis Başkanlığı: Ünal Üstel
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