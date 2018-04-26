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İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir? Neler değişiyor?

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Gmail'in yeni tasarımı nihayet son kullanıcılara sunuldu. Dileyen kullanıcılar Gmail hesaplarına girerek bilgisayarları başından yeni Gmail tasarımına geçebilirler.
İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir? Neler değişiyor?

Henüz herkesi yeni tasarımı kullanmaya zorlamayan Google, isteyen kullanıcıların tek tıklamayla yeni Gmail'i kullanabilmesini sağlıyor. Peki yeni Gmail'e nasıl geçilir?

Gmail kullanıcılarına sessiz sedasız yeni tasarımı sundu. Dün itibariyle kullanıcılar isterlerse yeni Gmail tasarımına geçiş yapabiliyor. Yani Google yeni tasarım için şimdilik kimseyi zorlamıyor ve Ayarlar altında ilgili butona tıklayarak yeni tasarıma geçiş yapabiliyor. Peki yeni Gmail tasarımına nasıl geçiş yapılıyor? Yeni tasarım beraberinde hangi değişiklikleri getiriyor? Gerçekten geçmeye değer mi? İşte Gmail'in yeni yüzü... Bu arada yeni tasarım değişikliği mobil cihazlardan öte bilgisayar arayüzünü kapsıyor; bunu da belirtelim.

Ä°Åte yeni Gmail: NasÄ±l geÃ§ilir Neler deÄiÅiyor

 

Öncelikle yukarıdaki ekran görüntüsünden de göreceğiniz üzere Gmail'inizi açtıktan sonra Ayarlar'a tıklayıp 'Try the new Gmail' veya 'Yeni Gmail'i dene' butonuna tıklayın. Ardından gelen ekrana bakalım şimdi de:

Ä°Åte yeni Gmail: NasÄ±l geÃ§ilir Neler deÄiÅiyor

Karşınıza bu pencere gelecek. Next ile devam ediyoruz.

Ä°Åte yeni Gmail: NasÄ±l geÃ§ilir Neler deÄiÅiyor

Bu ekranda ise size daha önceki tasarımda olduğu gibi Gmail arayüzünün nasıl görünmesi gerektiğini soruyor. Varsayılan yaparak devam ediyoruz; ancak dilediğimiz zaman diğer seçeneklere geçebiliyoruz.
Ä°Åte yeni Gmail: NasÄ±l geÃ§ilir Neler deÄiÅiyor

 

İşte Gmail'in yeni yüzü... Eski tasarımla fazlasıyla benzerlikler taşıyor olsa da önemli yenilikleri de içinde barındırıyor.

Ä°Åte yeni Gmail: NasÄ±l geÃ§ilir Neler deÄiÅiyor

Örneğin size gelen bir e-postaya 3 gün boyunca dönmediniz; Gmail bu konuda sizi uyararak gerçekten de unutmuş olduğunuz bir e-postaya dönüş apmanızı sağlayabiliyor; yani hatırlatmada bulunuyor. 
Ä°Åte yeni Gmail: NasÄ±l geÃ§ilir Neler deÄiÅiyor

Yeni Gmail arayüzünün bir diğer güzel yanı ise eğer Varsayılan olarak seçim yapmazsanız gelen e-postaların ilişiğinde yer alan resim, video ve dokümanları ayrıntılı olarak görebiliyorsunuz; iş pratikleşiyor; ayrıca e-postayı kontrol etmek durumunda kalmıyorsunuz. 
Ä°Åte yeni Gmail: NasÄ±l geÃ§ilir Neler deÄiÅiyor

Artık yaygın bir hale gelen 'Akıllı Yanıt' sistemi Gmail'e de uyarlandı. Yeni tasarımda size gelen e-postalara metin yazmayıp; hızlıca size sunulan 'akıllı yanıt' seçeneklerini kullanabilirsiniz. 'Teşekkürler', 'Harika', 'Sağol' gibi standart yanıtlar haricinde siz de kendi akıllı yanıtlarınızı oluşturabiliyorsunuz. 
Ä°Åte yeni Gmail: NasÄ±l geÃ§ilir Neler deÄiÅiyor

Gmail'in yeni tasarımında belki de en dikkat çeken özelliği gönderilen e-postaların belirlediğiniz süre sonunda karşı tarafın mail kutusundan silinebilme imkanı. Karşı tarafın da bildiği bu özel e-postalara özel bir gizlilik modu yardımıyla süre belirleyebiliyor; karşı tarafa gönderdikten sonra istediğiniz süre sonunda tamamen iki yönlü silinebilmesini sağlıyorsunuz. 
Ä°Åte yeni Gmail: NasÄ±l geÃ§ilir Neler deÄiÅiyor

Kendi kendini yok edecek bu tür e-postalardan alıcı da haberdar ediliyor ve silindiği zaman yukarıdaki ekran görüntüsü kalıyor. 

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