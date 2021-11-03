İşte yeni hükümet ve yeni bakanlar...

8’i UBP’den, 2’si de DP’den oluşan yeni kabinenin yarın UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulması bekleniyor.
İşte olası kabine;
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu
Dışişleri Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu
İçişleri Bakanı Kutlu Evren
Maliye Bakanı Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
Ulaştırma Bakanı İzlem Gürçağ
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu
Eğitim Bakanı OIgun Amcaoğlu
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman
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