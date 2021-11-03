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İşte yeni hükümet ve yeni bakanlar...

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8’i UBP’den, 2’si de DP’den oluşan yeni kabinenin yarın UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulması bekleniyor.
İşte yeni hükümet ve yeni bakanlar...

8’i UBP’den, 2’si de DP’den oluşan yeni kabinenin yarın UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulması bekleniyor.

 

İşte olası kabine;

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu

Dışişleri Bakanı  Oğuzhan Hasipoğlu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Maliye Bakanı Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

Ulaştırma Bakanı İzlem Gürçağ

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Eğitim Bakanı OIgun Amcaoğlu

Turizm ve Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Dr. Koral Çağman

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