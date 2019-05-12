İşte yeni kabine...

CTP-HP-TDP-DP hükümetinin Başbakanı Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını vermesinden sonra UBP'de yeni hükümet kurmak için çalışmalar ve kulisler hızlandı.

Kamuoyunda oluşan UBP-HP koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik beklenti sonrasında, UBP'de Bakanların kimler olacağı konuşulmaya başlandı.

Kulis Haber - DETAY ÖZEL

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Pazartesi ve Salı günü parti başkanları ile istişaresinden sonra hükümeti kurmak için Meclis'te 21 milletvekili ile temsil edilen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ı görevlendirmesi bekleniyor.

Tatar'ın görevlendirmeden sonra hükümeti kutmak için 15 gün süresi bulunuyor. eğer Tatar 15 gün içerisinde Meclis'ten güven oyu alacak bir hükümet kuramaz ise görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcnı'ya iade etmesi gerekiyor.

UBP'yi hareketlendiren gelişmelerden sonra UBP içeirisinde kimlerin Bakan olacağı tartışmaları da başladı.

Detay Gazetesi'nin UBP kulislerinden elde ettiği bilgiye göre UBP'de olası Bakanlar Kurulu'nda görev alacak isimler şunlar.

İşte UBP’de olası kabine senaryoları

Başbakan Ersin Tatar

Dışişleri Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu / Hasan Taçoy

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra / Dr. Özdemir Berova

Maliye Bakanı Sunat Atun / Olgun Amcaoğlu

Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu

Tarım Bakanı Ali Pilli / Ünal Üstel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yasemin Öztürk / Ersan Saner

Turizm Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay