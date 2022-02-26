İşte yeni koronavirüs kararları!

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Özet Olarak Kararlar....

1 Mart 2022 tarihinden itibaren ülkeye girişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyecektir.

Tam aşılı kişiler çift doz, Johnson için tek doz aşı üzerinden 14 gün geçmiş kişileri kapsamaktadır; ancak ikinci dozdan 270 günden fazla geçmiş ise hatırlatma dozu aranır. Aşısız veya eksik aşılı kişiler ise seyahatten 72 saat once PCR veya 24 saat önce antijen yapmak koşuluyla ülkeye girebilecekler ancak girişten 72-120 saat sonra test tekrarı yapmaları gerekecektir.

Ada içi geçişlerde ilgili değişiklik kararı 2 Mart' ta yapılacak olan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komite toplantısı sonrası açıklanacaktır .

1 mart' tan itibaren okul/özel eğitim, bakımevi /huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanları haftalık antijen testlerini yaptırmak zorunda olmayacaklardır.

Aşısız veya eksik aşılı olanlar ise antijen testlerini 72 saatte bir yapmaya devam edeceklerdir.

Kapalı Alanların kullanılabilir alanı % 75 e çıkarılmıştır. Kapalı alanlarda maske kullanımı zorunludur.

Okulların pozitif ve temas takibi değiştirilmiştir. Detayları kararların içerisinde yer almaktadır.

Aşı programı 5 yastan itibaren devam etmektedir. Kişilerin aşı programlarını tamamlamaları gerekmektedir.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

· Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

· Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (24.02.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

15.02.2022

22.02.2022

Değişim

Toplam vaka sayısı

3.177

3.005

-5,41%

Yerel vaka sayısı

3.177

3.005

-5,41%

Yurtdışı vaka

0

0

100,00%

100.000 de vaka sayısı

831,68

786,65

-5,41%

100.000 de yerel vaka sayısı

831,68

786,65

-5,41%

Test sayısı

131.719

132.640

0,70%

Test pozitiflik oranı

2,41%

2,27%

-5,81%

Hastanede tedavi gören

40

43

7,50%

Yoğun bakımda tedavi gören

6

7

16,67%

Yoğun bakım oranı

0,14%

0,17%

21,43%

Aktif vaka sayısı

4286

4019

-6,23%

Kaybedilen vaka sayısı

2

4

100,00%









İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI

15.02.2022

22.02.2022

Değişim

KKTC GENELİ

118,6

112,1

-5,48%

LEFKOŞA

149,1

140,4

-5,84%

GAZİMAĞUSA

116,7

125,1

7,20%

GİRNE

97,3

83,6

-14,08%

İSKELE

99,1

80,9

-18,37%

GÜZELYURT

91,1

84,6

-7,14%

LEFKE

85,3

77,2

-9,50%



KARARLAR

ÜLKEYE GİRİŞ

1. A) ÜLKELERE GÖRE UYGULANACAK KURALLAR

- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

✓ Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR veya Son 24 saat negatif Antijen sonucu.

✓ Karantinasız giriş.

- AŞISIZ;

✓ Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR veya Son 24 saat negatif Antijen sonucu.

✓ 5 Gün karantina.

✓ Karantina sonunda PCR testi yapılacaktır.

✓

***01.03.2022 tarihinden itibaren;

- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

- Karantinasız giriş.

- AŞISIZ;

✓ Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR veya Son 24 saat negatif Antijen sonucu.

✓ Ülkeye girişten 72-120 saat içerisinde PCR testi yapılacaktır.

B) GENEL KURALLAR;

· KABUL EDİLEN AŞILAR:

o SINOVAC

o SINOPHARM (VEROCELL)

o COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

o VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford)

o COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson

o SPUTNIK V

o MODERNA

o NOVAVAX

o COVİSHİELD (Astrazeneca/Oxford)

o COVAXİN

o CANSİNOBİO

AŞILI KİŞİ:

- Yukarıda belirtilen aşılı kişi tanımına göre ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş ve 270 gün (9 ay) geçmemiş 18 yaş ve üzeri kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

- İkinci dozlarının(Johnson için tek doz) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozları yaptırmış olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

- 12-18 yaş arası kişiler(12 ve 18 yaş dahil) hatırlatma dozu aranmaksızın ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmesi halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

- Hastalığı geçirmiş kişilerin pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün geçmemiş kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

- Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde de aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

- Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış ancak üzerinden 90 gün geçmemiş kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

- 12 yaş altı çocuklar, aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile birlikte seyehat etmeleri halinde ebeveynlerinin giriş kriterlerine göre değerlendirilecektir.

2. Ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak KKTC’ye giriş yapacak herkes, seyahatten önceki son 72 saat içinde Güvende Kal Uygulaması veya www.guvendekalkktc.com web sitesindeki KKTC’ye giriş formu bölümünden Dijital Seyahat Belgesi oluşturması gerekmektedir.

Dijital seyahat belgesini oluşturmak için:

- Akıllı cihazı olanlar, Apple Store veya Android Market’ten Güvende Kal uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek, uygulama içerisinde yer alan “KKTC’ye Giriş Formu” adımından Dijital Seyahat Belgesinioluşturmaları zorunludur.

- Akıllı cihazı olmayanların ise www.guvendekalkktc.com adresinden Dijital Seyahat Belgesini doldurmaları zorunludur. Doldurulan formu dijital veya çıktı olarak yanlarında bulunduracaklardır.

Ülkeye giriş yapacak olan kişiler Dijital seyahat belgesi oluştururken, aşı belgelerini ve Yolculuk öncesi son 72 saat geçerli negatif PCR sonuçlarını cihazlarının kameralarını kullanarak, uygulama içerisindeki QR okuyucu ile aşı belgeleri ve PCR test sonuçları üzerinde bulunan QR’ı okutarak kayıt yapmaları gerekir.

6 yaş altı kişilerin ülkeye girişte Covid-19 test yapma zorunluluğu bulunmaması nedeni ile Digital Seyahat belgesi oluşturmayacaklardır.

Güvende Kal uygulaması veya www.guvendekalkktc.com web sitesinden ‘’KKTC'ye Giriş Formu’’ doldurmayıp Dijital Seyahat Belgesi QR kodu oluşturmayan yolcuların KKTC'ye girişi mümkün olmayacaktır.

Dijital seyahat belgesi içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları HES kodlarını giriş yaparak dijital aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını otomatik olarak form içerisine yükleyebilirler.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

3. Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “SEVİYE 3” kuralları uygulanacaktır. Buna göre

A) 7 günde bir negatif PCR/Antijen testi ile geçecek kişiler

- Comirnaty(Pfizer/Biontech), Vaxzevria(Astrazeneca) ve Moderna aşıları ile tam doz aşılı olup ikinci doz aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Soz dozlarının üzerinden 7 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yapmış kişiler.

-Sinovac, Sinopharm veya Sputnik ve Johnson& Johnson aşıları ile tam aşılı olup ikinci dozunun (Johnson& Johnson aşısının 1. Dozunun) üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Son dozlarının üzerinden 3 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yapmış kişiler.

- Aşısız orta eğitim öğrencileri (ortaokul ve lise öğrencileri), 5-11 yaş arası çocuklar ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler

B) Son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçecek kişiler

- Hiç aşı yaptırmamış kişiler

- 12 yaş ve üzeri olup hatırlatma dozu zamanı gelen ve hatırlatma dozunu yapmayan kisiler

ADAPASS SORGULAMASI

4. MEKAN/SEKTÖR/AKTİVİTE/ETKİNLİKLERE GİRİŞ YAPACAK KİŞİLERİN ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

AŞILI : TEST YOK AŞISIZ : SON 48 SAAT ANTIJEN

AŞILI : TEST YOK

AŞISIZ : SON 24 SAAT ANTİJEN

AdaPass KAT I

AdaPass KAT II

SÜPERMARKET / MARKET

CASİNO

KAHVEHANE / KIRAATHANENİN KAPALI ALANLARI

DEVLET DAİRELERİ

BAR/CLUB

SİNEMA

PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI

KAPALI FİTNESS SALONLARI

GENEL KURUL TOPLANTILARI

BANKALAR

STADYUMLAR

KONGRELER/MİTİNGLER

AÇIK ALAN TAKIM SPORLARI

KAPALI ALAN TAKIM SPORLARI

GENÇLİK KAMPLARI



BOKS / GÜREŞ ANTRENMAN

BET OFİSİ



TOPLU DANS / TÖREN

AVM



YÜZME HAVUZLARI

INTERNET CAFE



OTEL

BERBER / KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU



GECE KULÜBÜ

İBADETHANELER



KONSER / TİYATRO

OFİSLER



DÜĞÜN ( YEMEKLİ-KOKTEYLLİ)

SERGİ



RESTAURANT, MEYHANE, PASTANE, CAFE KAPALI ALANLARI



5.

✓ Adapass sorgulaması 12 yaş ve üzeri için zorunlu olup kimlik kartı ile birlikte yapılmalıdır.12-18 yaş aralığı için Adapass sorgulaması Adapass kartı, aşı kartı ve test sonuç belgesi ile yapılabilir.

✓ Yukarıda tabloda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin girişlerinde Adapass sorgulamalarının aktif kontrolünün yapılabilmesi amacıyla yetkili biri bulundurmak zorundadırlar.

· COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford) aşılarını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 6 ay

MODERNA geçen kişiler;

CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;

3.Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecektir.

Not: Hastalığı geçirmiş kişiler 90 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirilmeye devam edeceklerdir.

5. Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 7 günde bir, aşısız kişiler ise 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

TABLO: SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER

ANTİJEN TEST

(AŞILILAR HER 7 GÜNDE BİR)

(AŞISIZLAR 72 SAATTE BİR)

OTEL ÇALIŞANLARI

MARKET / MAĞAZA ÇALIŞANLARI VE TEDARİKÇİLERİ

CASİNO ÇALIŞANLARI

BERBER / KUAFÖR/GÜZELLİK SALONLARI/DÖVME SALONU ÇALIŞANLARI

MÜZİSYENLER

RESTAURANT ÇALIŞANLARI

BAR / CLUB ÇALIŞANLARI

CAFÉ ÇALIŞANLARI

SİNEMA SALONLARINDA ÇALIŞANLAR

MEYHANE ÇALIŞANLARI

TAKIM SPORLARI YAPANLAR

PASTANE ÇALIŞANLARI

YÜZME SPORLARI YAPANLAR

KAHVEHANE / KIRAATHANEÇALIŞANLARI

KAPALI SPOR SALONLARINDA ÇALIŞANLAR

BANKA ÇALIŞANLARI

KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARINDA ÇALIŞANLAR

KAMU ÇALIŞANLARI

EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ

OFİS ÇALIŞANLARI

GECE KLÜPLERİNDE ÇALIŞANLAR

İNTERNET CAFÉ ÇALIŞANLARI

BAKIM EVİ- HUZUREVİ ÇALIŞANLARI

BET OFİS ÇALIŞANLARI

DENİZ / GEZİ TEKNE ÇALIŞANLARI

BOKS,GÜREŞ YAKIN DÖVÜŞ SPORCULARI

İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMANLARDA KALANLAR

PLAJ/HAVUZ ÇALIŞANLARI

ÜRETİM / FABRİKA ÇALIŞANLARI

OKUL/ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞANLARI

TOPLU TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI

CEZAEVİ ÇALIŞANLARI

İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER





Not: 01.03.2022 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişilerden test istenmeyecektir. (Okul/özel eğitim merkezleri,bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve 7 günde bir test yapmaya devam edeceklerdir.)

6. Laboratuvar Komitesi’nin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.

7. Kişiler, isteğe bağlı olarak Eczanelerden temin edebilecekleri antijen testi ile “Kendi Kendine Test” yapabileceklerdir. Ancak bu testler Adapass sistemine girilmeyecek ve adapass amaçları için kullanılmayacaktır.

Kendi kendine yaptırdıkları testin pozitif çıkması halinde sonucu 0539 117 5223 no’lu telefon numarasına bildirmeleri gerekmektedir. Bildirim Whatsapp üzerinden olacaktır. İsim soyisim, kimlik numarası ve test sonucunun resmi (çift çizgi görülecek şekilde test (kasetinin) fotoğrafı) Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj olarak gönderilmelidir.

8. Tüm işletmelerde kapalı alanların %75’i kullanılacaktır. Hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunludur. Belirtilen tedbirleri almak ve uygulamak işyerlerinin sorumluluğundadır. Tüm kapalı ve açık alanlarda maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak zorunludur.

9. Yaşlı bakım evlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar.

10. Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir.Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. Gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7’inci günün sonunda antijen testlerini yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir.

Yukarıdaki her iki durumda da kişilerin belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testlerini yaptıracaklardır. Pozitif olmaları halinde pozitif hasta takip süreçleri başlayacaktır.

11. Covid-19 pozitif kişiler karantina sürecini Ek 1’de belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecektir. Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

İLK VE ORTA EĞİTİM KURALLARI

12. Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim, okul öncesi, ilk ve orta eğitim 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında tam zamanlı açılması uygun görülmüştür.

Her okul “Okul Pandemi Kurulu” oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendime toplantıları yapacaktır.

A) Taşımacılık

- Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

- Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

- Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

- Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

- Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda her gün aynı koltuğa oturtulacaktır.

- Bu kuralların uygulanmasında taşımacılık şirketleri ve pandemi kurulları sorumlu olacaktır.

B) Maske

- Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dahil) maske takması zorunludur.

- 6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir.

- Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.

- Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları gerekmektedir.

C) Giriş-Çıkışlar

- Okul giriş ve çıkışlarında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecektir. Sosyal mesafe gözetilerek giriş ve çıkışlar sağlanacaktır.

D) Sınıf

- Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 yaş arası öğrencilerin maske takması önerilmektedir.

- Mümkün olduğunca sınıf içerisinde (özellikle 2-6 yaş arası öğrenci sınıfları) sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir

- Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

- Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

E) Dezenfeksiyon

- Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.

- Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)

- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.

- Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

F) Teneffüs

- Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.

- Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

- Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

G) Ortak Kullanım Alanları

- Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .

- Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.

- Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

- Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

H) Etkinlikler

- Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

İ) Hastalık

- Öksürük, tat koku kaybı, boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılmalıdır.

J) Covid-19 Pozitif Hasta ve Temas

- Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

K) Testler

- Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

- Okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

- İlköğretim(1. Sınıftan 5. Sınıfa kadar) öğrencileri her 7 günde bir antijen testlerini yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin yapamaması halinde aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

- 6. Sınıftan itibaren(6. Sınıflar dahil) öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

- Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random testler yapılacaktır.

Mesleki eğitim öğrencileri staj gördükleri işyerlerinde uygulanan pandemi kuralları uygulanacaktır. Testleri de bu kapsamda olacaktır. Çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

13. Yüksek Öğrenim ile ilgili uygulamalar, üniversitelerin bünyesinde oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ile iletişim halinde sürdürülmektedir. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

14. Ülkemizde düzenlenecek uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde aşısız olmaları halinde ise son 48 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

15. Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü

- Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen, çalışan veya öğrenci) okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecektir.

- Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yapmak üzere yönlendirilecektir. Test sonucu negatif ise okula dönecektir.

- Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temas Takip Birimi tarafından belirlenen temaslılar pcr testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar evde izole olacaklardır. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.

- Pozitif çıkan öğrencilere ise; evdeki izlemin 7. gününde kontrol PCR yapılır. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 Günde sonlandırılır.

- Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa 0533 878 1030 numaradan kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.

- Öğretmenin pcr testinin pozitif olması durumunda, Temaslı takip biriminin belirlediği temaslı kişiler covid-19 testi için yönlendirilecektir.

TAŞIMACILIK

16. Otobüs, minibüs, “T izni” olan taksi, turistik minibüs izinli vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacaktır.

Toplu taşımayı kullanacak 12 yaş ve üzeri aşılı kişiler (1. Dozunu yaptırmış 2. Doz zamanı henüz gelmeyen kişiler dahil) yolculuk öncesi adapass/aşı kartlarını göstereceklerdir. Aşısı olmayan kişiler ise son 72 saatlik PCR/ son 48 saatlik antijen testlerini göstereceklerdir.

Yolculuk sırasında ve sonrasında araçlar mutlaka havalandırılacaktır. Araçta şoför ve yolcular maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.

17. Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 350’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

18. Omikron varyantının ülkemizde de görülmesinin ardından Komitemiz tarafından “Aşı Şeması” tekrar degerlendirilip asagidaki gibi guncellenmistir.

A) Covid-19 Aşı Şeması (12 Yaş ve Üzeri)

1. Doz

2. Doz

3. Doz

4. Doz

5. Doz

SİNOVAC

SİNOVAC

(1.dozdan 1 ay sonra)

BİONTECH

(2.dozdan 3 ay sonra)*

BİONTECH

(3.dozdan 1-3 ay sonra)

BİONTECH

(4. dozdan 3 ay sonra )

SİNOVAC

SİNOVAC

(1.dozdan 1 ay sonra)

SİNOVAC

(2.dozdan 3 ay sonra )

BİONTECH

(3.dozdan 3 ay sonra)

**mRNA aşısı bulunmaması veya hastanın tercih etmemesi halinde SİNOVAC.

BİONTECH

(4. dozdan 3 ay sonra)

BİONTECH

BİONTECH

(1 ay sonra)

BİONTECH

(3-6 ay sonra)

BİONTECH

(3. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler

*sağlık çalışanları)



MODERNA

MODERNA

MODERNA/BİONTECH

(3-6 ay sonra)

BİONTECH

(3. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler

*sağlık çalışanları)



JOHNSON

BİONTECH

(3 ay sonra)

BİONTECH

(1-3 ay sonra)

BİONTECH

(3. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler

*sağlık çalışanları)



ASTRAZENECA

ASTRAZENECA

(1 ay sonra)

BİONTEC

(3-6 ay sonra)

BİONTECH

(3. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler

*sağlık çalışanları)





B) Covid-19 Hastalığı Geçirenlerin Aşı Şeması -1

1.Doz

Negatifleşme tarihinden 1 ay sonra

2. Doz

Negatifleşme tarihinden 2 ay sonra

3. Doz

Negatifleşme tarihinden

5 ay sonra

BİONTECH (ÖNERİLEN)

BİONTECH (ÖNERİLEN)

---

SİNOVAC

SİNOVAC

SİNOVAC

ASTRAZENECA

ASTRAZENECA

---

MODERNA

MODERNA

---

**AŞI ŞEMASI TAMAMLANMADAN VEYA HİÇ AŞILANMADAN Covid 19 hastalığını geçirmiş kişilerin negatifleşme tarihlerinden 1 ay sonra aşılanmaya başlamaları gerekmektedir.

C) Covid 19 Hastalığı Geçirenlerin Aşı Şeması-2-

HASTA OLMADAN ÖNCE YAPILMIŞ AŞI

3.DOZ

4. DOZ

5.doz

2 DOZ SİNOVAC

BİONTECH

(negatifteştikten 3 Ay sonra)

BİONTECH

(3.dozdan 3 ay sonra)

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2 DOZ BİONTECH

BİONTECH

(negatifteştikten 3 Ay sonra)

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1 DOZ JOHNSON& JOHNSON

BİONTECH

(negatifteştikten 3 Ay sonra)

BİONTECH

(3. Dozdan 3 Ay sonra)

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2 DOZ MODERNA

BİONTECH

(negatifteştikten 3 Ay sonra)

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2 DOZ ASTRAZENECA

BİONTECH

(negatifteştikten 3 Ay sonra)

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2 DOZ SİNOVAC

SİNOVAC

(negatifteştikten 3 Ay sonra)

SİNOVAC

(negatifteştikten 4 Ay sonra)

SİNOVAC

(negatifteştikten 7 Ay sonra)

** TAM AŞILI OLMASINA RAĞMEN Covid-19 hastalığını geçirmiş kişilerin negatifleşme tarihlerinden 3 ay sonra aşılanmaya başlamaları gerekmektedir.

D) 5-11 YAŞ GRUBUNUN AŞILANMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR.

EK 1 COVİD-19 POZİTİF HASTALARIN EVDE İZOLASYONU

Gerekli ev koşulları

1. Pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir.Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

2. Ev karantinasına alınan covid-19 pozitif kişi karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Sürecin İşleyişi

1. Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)

2. Başka bir test merkezine giderek test tekrarı yapılmaması bulaşı artırmaması açısından önemlidir.

3. İzolasyon süreci 7 gündür. Yedinci günün sonunda hastalara kontrol PCR testi yapılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 günde sonlandırılır.

4. Okul/özel eğitim merkezleri,bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanlarının izolasyon süreçlerinin sonunda PCR testlerini yaptırmaları zorunludur.

5. Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.

Not Covid-19 pozitif kişi, çocuk olduğu veya bakıma muhtaç olduğu vb nedenle karantinaya bakıcı kişiyle birlikte girmişse, pozitif kişinin testinin negatife dönmesi halinde aşılı bakıcı kişinin testi negatif ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük hayatına devam edecektir. Aşısız bakıcı kişinin testi negatif olsa dahi 7 gün süre ile izole olacaktır. Bakıcı kişi aşılı ise 5. Gün, aşısız ise 7.Gün antijen testini yaptıracaktır. Bu kişiler belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testi yaptıracaklardır.