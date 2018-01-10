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İŞTE YENİ MİLLETVEKİLLERİ!!!

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İŞTE YENİ MİLLETVEKİLLERİ!!!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik dün düzenlediği basın toplantısıyla 7 Ocak Erken Genel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

Siyasi partilerin alacağı kesin oy toplamından çok, hangi adayların meclise girdiğinin merak edildiği toplantıda, sandıktan başarıyla çıkan milletvekillerinin kimler olduğu açıkladı. 

ÖNEMLİ İSİMLER SANDIKTA KALDI

Bir önceki gün toplam iki milletvekili çıkardığı konuşulan Demokrat Parti (DP), YSK’nın dün açıkladığı resmi veriler doğrultusunda milletvekili sayısını 3’e çıkarırken, yine sandıkta kaldığı konuşulan Zorlu Töre ve Özdemir Berova’nın yeniden meclise girmeyi başardığı gözlemlendi. Resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ise, iki eski bakan Kemal Dürüst ve Tahsin Ertuğruloğlu meclis dışında kalırken, CTP kanadında da Birikim Özgür, Hüseyin Erçal ve Mehmet Çağlar gibi isimlerin sandıktan çıkamaması şaşkınlık yarattı.

%11 GEÇERSİZ OY 

YSK’nın dün açıkladığı resmi seçim sonuçlarının yanında 7 Ocak Erken Genel seçimlerinde yüzde 11 civarında karma oy kullanıldığını, geçersiz oy pusulasının yüzde 11.7 olduğunu aktardı. Bu yüksek geçersiz oy kullanımı verisinin ardından önümüzdeki günlerde yeni seçim sisteminin de tartışılmaya başlaması bekleniyor.

64 BİN 653 SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ

Seçim sonuçlarına göre pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde toplam 719 sandıkta 125 bin 900 seçmen oy kullandı. Kayıtlı 190 bin 553 seçmenden 64 bin 653'ü sandığa gitmedi. Seçime katılım oranı yüzde 66.07 oldu.

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