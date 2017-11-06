İşte yeni seçim anketi

Sonar’ın anketine göre AKP’nin oy oranı yüzde 38.51, MHP barajın altında.

Avukat Fidel Okan’ın Twitter’dan duyarıya göre 26 ilde 3 bin kişiyle görüşülerek yapılan ankette hata payı +/- yüzde 1.73 olarak belirlendi. Anketin tarihi ise 1-6 Kasım.

Buna göre kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 38.51, CHP yüzde23.50, İYİ Parti yüzde 16.06, HDP yüzde 10.33, MHP yüzde 7.78, diğer partiler yüzde 3.82 oranında oy alıyor.

Kararsız dağıtılmadan ise oy oranları şöyle: AKP yüzde 34.3, CHP yüzde 20.9, İYİ Parti yüzde 14.3, HDP yüzde 9.2, MHP yüzde 6.9, diğer yüzde 3.4, kararsızlar 10.9.