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İşte Yeni Trafik Cezaları

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Yeni Trafik Cezaları Belirlendi
İşte Yeni Trafik Cezaları

Yeni Trafik cezaları

Muayenesiz araç kullanmak : 935 TL

Ters yönde araç kullanmak 2000 TL

Emniyet kemeri takmamak 1008 TL,

Trafik işaret ve levhalarına zarar vermek, yola çöp atmak ve trafiği engellemek gibi düzeni bozan ihlaller, 488 TL

Alkollü araç kullanmanın

1. seferinde 1.002 TL,

2. seferinde .3256 TL,

3. seferinde 4.018 TL

Alkolmetreye üflemeyi reddetme 9.869 TL,

Yaya geçidinde yayaya yol vermemek 678 TL

Sigortasız araç kullanmak 1008 TL + Ehliyetsiz araç kullananlar 9.918 TL

88 km-104 km arası 935 TL

104 km-120 km arası 2488 TL 

120 km ve yukarısı 4002 TL 

Şehir dışı iki yönlü yol= 90 km

BURAYA DİKKAT !!!!

Şehir içi hız 50 km istenen yerde hız sınırı aşımları durumunda

55 km-65 km arası 535 TL 

65 km-75 km arası 988 TL 

75 km ve yukarısı 5002 TL

Kırmızıda geçmek 936 TL

Cep telefonu ile konuşmak 535 TL

Park yasağını ihlal etmek 709 TL

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