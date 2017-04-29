İşte yeni Xiaomi Mi 6!

Çinli telefon firması Xiaomi yeni modeli Mi 6'yı duyurdu, üst seviye özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon teknoloji tutkunlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.

Xiaomi firması yeni amiral gemisi Mi 6’yı duyurdu. Önceki modeli Mi 5’le de epey ilgi çeken markanın yeni cihazı özellikleriyle piyasanın en güçlü akıllı telefonlarından olacak gibi görünüyor. Hesaplı fiyatıyla dikkat çeken telefonun fiyatlarının Xiaomi Mi 6 6 GB – 64 GB fiyatı 1296 TL (2449 Yen), 128 GB fiyatı 1512 TL (2889 Yen) 128 GB seramik fiyatı 1566 TL (2999 Yen) olması bekleniyor.

1 MİLYON KİŞİ SIRADA

Çinli online perakende devi JD.com tarafından, Xiaomi Mi 6 modelini satın almak için 1 milyonu aşkın kullanıcının kayıt yaptırdığı açıklandı. Kayıt yaptıran kullanıcıların sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, kayıt yaptıranlar arasında ne kadarlık bir kısmın sipariş vereceği henüz bilinmiyor.

XIAOMI MI 6 ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 168 gram

Ekran: 5.15 inç IPS LCD 1080×1920 428 ppi

İşlemci: Snapdragon 835 (4×2.45 GHz Kryo ve 4×1.9 GHz Kryo)

GPU: Adreno 540

RAM: 6 GB

Depolama: 64 veya 128 GB

Kamera: Çift 12 MP arka kamera (F/1.8 + F/2.6), OIS, Lazer otofokus + 8 MP ön kamera

İşletim sistemi: Android OS, v7.1.1

Batarya: 3350 mAh