 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.655
  • Altın 144,854
  • Dolar 3,5508
  • Euro 3,8707
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
FLAŞ HABERSon dakika: Türkiye'de Wikipedia'ya erişim engeli

İşte yeni Xiaomi Mi 6!

»
İşte yeni Xiaomi Mi 6!
Çinli telefon firması Xiaomi yeni modeli Mi 6'yı duyurdu, üst seviye özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon teknoloji tutkunlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.

Xiaomi firması yeni amiral gemisi Mi 6’yı duyurdu. Önceki modeli Mi 5’le de epey ilgi çeken markanın yeni cihazı özellikleriyle piyasanın en güçlü akıllı telefonlarından olacak gibi görünüyor. Hesaplı fiyatıyla dikkat çeken telefonun fiyatlarının Xiaomi Mi 6 6 GB – 64 GB fiyatı 1296 TL (2449 Yen), 128 GB fiyatı 1512 TL (2889 Yen) 128 GB seramik fiyatı 1566 TL (2999 Yen) olması bekleniyor.

1 MİLYON KİŞİ SIRADA

Çinli online perakende devi JD.com tarafından, Xiaomi Mi 6 modelini satın almak için 1 milyonu aşkın kullanıcının kayıt yaptırdığı açıklandı. Kayıt yaptıran kullanıcıların sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, kayıt yaptıranlar arasında ne kadarlık bir kısmın sipariş vereceği henüz bilinmiyor.

XIAOMI MI 6 ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 168 gram

Ekran: 5.15 inç IPS LCD 1080×1920 428 ppi

İşlemci: Snapdragon 835 (4×2.45 GHz Kryo ve 4×1.9 GHz Kryo)

GPU: Adreno 540

RAM: 6 GB

Depolama: 64 veya 128 GB

Kamera: Çift 12 MP arka kamera (F/1.8 + F/2.6), OIS, Lazer otofokus + 8 MP ön kamera

İşletim sistemi: Android OS, v7.1.1

Batarya: 3350 mAh

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çok erken doğan bebekler için yeni umut: Yapay rahim27 Nisan 2017 Perşembe 12:04
  • Uzayda yaşamı keşfetme eşiğindeyiz!27 Nisan 2017 Perşembe 11:13
  • İnsanın zihinsel mahremiyeti tehlikede27 Nisan 2017 Perşembe 09:40
  • NASA, metalden yapılmış uzay kumaşı üretti26 Nisan 2017 Çarşamba 13:44
  • Apple, NASA'dan bir ismi bünyesine kattı26 Nisan 2017 Çarşamba 11:35
  • WhatsApp'ta sesli dönem!26 Nisan 2017 Çarşamba 10:55
  • Google, Cassini uzay aracını doodle yaptı (Cassini uzay aracı nedir?)26 Nisan 2017 Çarşamba 10:40
  • İşte YouTube’a yüklenen ilk video!26 Nisan 2017 Çarşamba 09:53
  • iPhone 8'in görüntüsü sızdı!25 Nisan 2017 Salı 20:30
  • Artık kahveden dolayı dişleriniz leke olmayacak!25 Nisan 2017 Salı 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti