İşte yeni Xiaomi Mi 6!

Xiaomi firması yeni amiral gemisi Mi 6’yı duyurdu. Önceki modeli Mi 5’le de epey ilgi çeken markanın yeni cihazı özellikleriyle piyasanın en güçlü akıllı telefonlarından olacak gibi görünüyor. Hesaplı fiyatıyla dikkat çeken telefonun fiyatlarının Xiaomi Mi 6 6 GB – 64 GB fiyatı 1296 TL (2449 Yen), 128 GB fiyatı 1512 TL (2889 Yen) 128 GB seramik fiyatı 1566 TL (2999 Yen) olması bekleniyor.
1 MİLYON KİŞİ SIRADA
Çinli online perakende devi JD.com tarafından, Xiaomi Mi 6 modelini satın almak için 1 milyonu aşkın kullanıcının kayıt yaptırdığı açıklandı. Kayıt yaptıran kullanıcıların sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, kayıt yaptıranlar arasında ne kadarlık bir kısmın sipariş vereceği henüz bilinmiyor.
XIAOMI MI 6 ÖZELLİKLERİ
Boyutlar: 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 168 gram
Ekran: 5.15 inç IPS LCD 1080×1920 428 ppi
İşlemci: Snapdragon 835 (4×2.45 GHz Kryo ve 4×1.9 GHz Kryo)
GPU: Adreno 540
RAM: 6 GB
Depolama: 64 veya 128 GB
Kamera: Çift 12 MP arka kamera (F/1.8 + F/2.6), OIS, Lazer otofokus + 8 MP ön kamera
İşletim sistemi: Android OS, v7.1.1
Batarya: 3350 mAh
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