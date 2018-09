İşte yeniayın burçlar üzerindeki etkileri

Mynet Astroloji Danışmanı İremsu, Başak burcunda gerçekleşecek olan yeniayın burçlar üzerindeki etkilerini analiz etti.

KOÇ

Sevgili Koçlar, 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticisi Merkürün de Başak burcundaki desteğiyle gayet yararlıdır. Sizin, görev ve sorumluluk konusunda hayli dikkatli ve detaylı çalışmanızı, inandığınız bir işe kendinizi adamanızı sağlar. İş veya günlük yaşamda yoğunluk fazladır. Ancak rahatlıkla bunların altından kalkarsınız. Bu Yeniay, sizi memnun etmeyen, hayal kırıklığı yaratan veya angarya oluşturan ne varsa, bunları düzenlemek, yenilemek, verimli hale getirmek için uygundur. İş tercihleri, görüşmeler, sağlığınız, kişisel bakımınız ve finansal çıkarlarınızı gözden geçirerek karar vermenizde etkilidir. Bu Yeniayda önemli olan, yaptığınız işten haz duymanız, maddi anlamda doymanız, kendinizi iyi hissetmenizdir. Eğer bu yoksa, bu Yeniayda yeni kararlar verirsiniz. Bu ters gidişe bir dur diyerek seçimde bulunursunuz. Bu anlamda, 16, 21, 22, Eylül tarihleri olumludur. Bu tarihlere göre işlerinizi ve görüşmelerinizi, sağlık kontrollerinizi yapmanız yararlı olur.

BOĞA

Sevgili Boğalar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, burcunuzda olumlu bir görünüm yapacak. Yöneticisi Merkür de Başak burcunda ilerlediği için tabii ki, ilişki kararlarının doğru ve son derece olumlu şekilde verilmesini sağlayacaktır. İnce eleyip sık dokuyacaksınız. Partnerinizin hayata bakışı, felsefesi, tutkuları, ilişkiye gösterdiği özen ve önem sizin için kriter olacak. Bekar Boğalar için yeni bir tanışma, yoğun duygularla örülü bir Yeniay yaşanacak. Venüs de Akrep burcunda ilerlediği için ilişkide sahiplenme olgusu öne çıkıyor. Sevdiğinizden kopmanız veya ondan vazgeçmeniz pek kolay değil. Eğer ilişkide sorunlar varsa, bunların tümü dikkatlice ele alınacak. Ayrılmak yerine, daha fazla bağlandığınızı hissedersiniz. Yabancı bir ülke veya başka şehirde yaşayan biriyle tanışabilirsiniz. Eğer sevgiliniz, eşiniz sizden ayrıysa (iş veya eğitim, v.b sebeple) birbirinizi özlersiniz. Bu Yeniay, sizlerin karşı cins üzerinde fiziksel ve ruhsal olarak etkili olmanızı sağlar. Çekici tüm özellikleriniz, sözel ikna gücünüzle etkilemeyeceğiniz kişi yoktur. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınız varsa onların eğitim veya özel sorunlarını çözümlemek kolaylaşır. 16, 21 Eylül tarihleri ilişki, iş ortaklığı, çalışma hayatıyla ilgili karar veya gelişmeler açısından yararlıdır.

İKİZLER

Sevgili İkizler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Merkürün desteğiyle ailenize olan desteğinizin işaretçisi olduğu gibi, titiz ve oldukça dikkatli şekilde meseleleri ele alacağınızı gösteriyor. Düzen çok önemli. Her şey yerli yerine konularak, işlerlik kazandırılacak. Bu sizi yorabilir. Fakat emin olunuz ki, bu Yeniayda verilen kararlar oldukça işinize yarar. Karışıklık ortadan kalkar, gereksiz her şey ayıklanır, temizlenir. Bu bir taşınmanın işaretçisi de olabilir. Ofiste çekmecelerin düzenlenmesi, organize edilmesiyle, rahatlarsınız. Eğer bir şey gözünüze hoş gelmiyorsa, onu değiştirmek, güzelleştirmek istersiniz. Çocuklarınız varsa onların hijyeni, eğitimi veya diğer önemli meseleleriyle ilgilenirsiniz. Bu Yeniayda iş hayatınız veya evinizle ilgili meseleleri halletmek, bu konularda yeni bir karar vermek için, 16 ve 21 Eylül tarihleri olumludur. Aşk veya çocuklarla ilgili konularda da, 23 Eylül sonrası faydalı enerjilere sahipsiniz. Sağlığınıza önem veriniz. Araştırmak, soruşturmak, web sitesi hazırlamak, bilgilenmek, kitap yazmak, mistizm, sağlıklı yaşamla ilgili faaliyetler bu Yeniayda ilginizi çekebilir. Bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yönetici Merkürün gücü, yakınlarınızla bağınızı güçlendiricidir. Etrafınızdaki insanlarla iletişiminiz takdir edilir ve değerli bulunur. Gayet başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz. Meraklı olduğunuz konularda bilgilenir, başkalarına destek olur, bundan mutluluk duyarsınız. İş girişimleri, projeler, planlamalar için gayet uygundur. Bu konularda 16, 21 Eylül tarihlerinde başvuruda bulanabilir, işlerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz. Ajandanızı düzenler, yeniden organize eder ve buna göre ilerlersiniz. İş ve özel seyahatler, başvuru ve görüşmeler bu Yeniayda öne çıkıyor. Eğer memnun olmadığınız bir şeyler varsa bunları düzenlemek için etkin enerjiye sahipsiniz. Bir meselenin halledilmesi için, bir işin kabul edilmesi adına çaba sarf edersiniz. Şartları size uygun bir işe adım atabilir veya şu anda elinizde bulunan işin sunumunu yaparsınız. İnsanlarla temasınız genelde sağlık, yazarlık, yayıncılık, satış, tasarlama, muhasebe gibi alanlarda yoğunlaşır. Aşkta Venüsün desteğiyle tutkulusunuz. Karşınıza biri çıkabilir veya mevcut ilişkinizde sevildiğinizi düşünürsünüz. Yakınlarınıza her konuda yardımcı olursunuz. Girdiğiniz yeni bir çevreye hemen adapte olmasanız da, zamanla alışırsınız. Aile, evle ilgili konularda 23 Eylül sonrası önemli bir karar verebilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslanlar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yöneticisi Merkürün gücü, kazanç elde etme ve akıllı şekilde değerlendirme, paranıza sahip çıkma ve ekonomik şekilde bütçenizi düzenlemede yardımcı olacak. Siz bugünlerde işinizden veya mevcut durumunuzdan memnun değilseniz, şimdi yeni yollar, yeni iş girişimi ve kazanç kapılarını zorlama vaktidir. Mantıklı şekilde iyi bir analiz yaparak, muhasebede bulunarak hareket edeceksiniz. İhtiyaçlarınızı tespit edeceksiniz. Harcamalarınızı düzenli yapacak, kredi kartı, borçlanma veya bir girişimde bulunurken daha titiz davranacaksınız. Dünyanın bin türlü hali var diyeceksiniz. Aileniz, eviniz, çalışma hayatınız, ideallerinizi önemseyeceksiniz. Yaş tahtaya ayak basmayacaksınız. İş görüşmelerinde en doğru tercihinde bulanabilirsiniz. Venüs-Akrep burcunda ilerleyeceğinden siz bu Yeniayda maddi-manevi anlamda tutkulusunuz. Yakınlarınız, çevreniz, önem verdiğiniz her şey kıymetlenecek. Ailenizi koruyacak, evinizi bir kale gibi göreceksiniz. Hiç kimsenin sevdiklerinize, size ait bir şeye kötülük yapmasına izin vermeyeceksiniz. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde maddi görüşmeler, çalışma hayatı ve sağlıkla ilgili işlerinizi halledebilirsiniz. 23 Eylül sonrası yeni tanışmalar, güzellikler, estetik ve sanatsal anlamdaki çalışmalarda şansınız yükselecek.

BAŞAK

Sevgili Başaklar 9 Eylül saat 21:02 burcunuzda doğacak Yeniay, yöneticiniz Merkürün desteğiyle çok daha olumlu gelişmeleri müjdeliyor. Kişisel kararlar, şimdi gayet dikkatli ve her yönüyle gözden geçirilerek verilecek. İlişkide önemli bir dönem. Evlilik kararı verebilirsiniz. Problemli ilişkiler mercek altına alınıyor. Eğer güven vermiyorsa, önümüzdeki bir aylık süreçte bunların düzeltilmesi mümkün. Yeni tanışmalarda, partnerin her davranışı, hayata bakışı, size olan yaklaşımı, işi, parasal durumu tümüyle önemli hale geliyor. Öyle kolay kolay kimseye evet demezsiniz. Bu Yeniayda etkileme gücünüz gayet yüksek. İnsanları her konuda ikna edebilirsiniz. Çekiciliğiniz, başarınız, olumlu özelliklerinizle başkalarının takdirini kazanırsınız. Araştırma, bilgilenme, merak ettiğiniz kişi ve konularda derinlemesine bilgi sahibi olmadan karar vermezsiniz. Bir yakınınız size çok önemli bir konuda sır verebilir. Öğrendiğiniz bu bilgi işinize yarayacaktır. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde bir yolculuk, görüşme, toplantı başarılı şekilde geçer. 23 Eylül sonrası maddi yönden sizi rahatlatacak gelişmeler yaşanır. Burcunuzdaki bu Yeniay, karşınıza fırsatlar çıkartır, şansınızı yükseltir.

TERAZİ

Sevgili Teraziler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, Merkürün-Başak burcu geçişiyle, her meseleyi oldukça dikkatli şekilde incelemenizi, titiz düşünmenizi sağlıyor. Özellikle yeni bir proje, planlamada iyi bir hazırlık dönemi diyebiliriz. Sağlığınızla ilgili bakım, tetkik, araştırma, kontroller için uygun bir zamandasınız. Önümüzdeki bir ay boyunca, merak ettiğiniz konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yanılmamak ve doğru ilerlemek hangi konuda olursa olsun, bütünden ziyade detaylara bakınız. Çünkü bu sayede aksayan, yolunda gitmeyen, tatmin edici olmayan işleri tespit etmiş olursunuz. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde yarım kalan işlerinizi bitiriniz. Hangi konuda başarılı olmak istiyorsanız o konuya odaklanırsanız, elinizden hiçbir şey kurtulmaz. 23 Eylül sonrası Merkür burcunuzda ilerleyecek. Böylece çevrenizle bağınız güçlenecek. Uyum, denge, güzellik, huzur ve ılımlılık sizi rahatlatacak. Bu tarihe kadar bazı meseleleri kafanıza takabilirsiniz. Hatta endişeli olabilirsiniz. Bunu olumsuz görmeyin. Bilakis, iyi niyetinizden istifade etmelerine izin vermemiş olursunuz.

AKREP

Sevgili Akrepler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticisi Merkür ile öylesine güçlü bir enerji yayıyor ki, hakikaten bir çok işin olumlu yönde ilerlediğini, sonuca bağlanacağını söyleyebiliriz. Hedef olarak belirlenen ne varsa ona doğru nokta atışı yapıyoruz. Akrepler için, plan-projeleri hayata geçirmek, beklenen ilgiyi görmek, inceden inceye her işin özüne inerek detaylarını keşfetmek doğaldır ki, başarılı kararların da işaretçisi olacak. Venüsün burcunuzdaki ilerleyişiyle şahlanıyorsunuz. Sahip olmak, sizin kılmak, tadına varmak için bu Yeniay gözlerinizin içine içine bakıyor, gülümsüyor. Topluluk içinde, adım atılan işlerde, aşkta yalan ve dolan yerine hak edeni sevmede sizi destekleyen bu Yeniay sayesinde gereksizler ayıklanıyor, gerekli olanlar hayatınıza dahil oluyor. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde iş girişim, görüşme ve toplantılarda ikna gücünüz gayet yerinde olacak. 23 Eylül sonrası biraz ilişkimizi gözden geçireceğiz. Bitirilmesi gereken işlere yöneleceğiz. Biraz da kendi içimize çekilip, duruma bakacağız. İdeallerinize sahip çıkarak, kendinizden emin, yaptığınız işe gönlünüzü koyarak niyetlenirseniz, bu Yeniay aradığınız ne varsa sizi ona ulaştıracaktır.

YAY

Sevgili Yaylar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, mesleki beceriklilik, iş bitirme, ideallerinizi gerçekleştirmede gayet güçlü bir enerjiyle sizi destekliyor. Her bir detay önemsenecek. Bu yorgunluk yaratsa da, zihin bir hayli işlek ve pratik çalışıldığı için zamanı olumlu yönde kullanmak mümkün olacak. İş kararları, inceden inceye gözden geçirilecek, plan ve projeler başarılı şekilde bitirilecek. İş sorunları olanlar, bu bir aylık dönemde görüşmelerde bulunabilir, kendilerine uygun işe adım atabilirler. Bu konuda 16 ve 21 Eylül tarihleri uygundur. Venüs bu Yeniayla birlikte Akrep burcunda ilerleyecek. Bize ait olan her şey kıymetleniyor. Kaybetmemek için gözümüz açık olacak. Belki daha önce yaşanan acı tecrübeler aklımıza gelecek, bazı kişilere karşı mesafemizi koyacağız. Fiziksel ve ruhsal anlamda yenilenmek, tazelenmek, arınmak isteyeceğiz. İş hayatının kendi içindeki oyunları, insanların tuhaf halleri, paranın nasıl da birçok insanı değiştirdiğini düşüneceğiz. Ve hepsinden önemlisi, kendimize duyduğumuz saygının bir insan için, en büyük başarı olduğunu unutmayacağız. 23 Eylül sonrası sosyal dünya canlanacak. Paylaşımda bulunacağız. Dostlarımızla temasta olacağız. Özel duygular, tanışmalar, iş ve toplum ilişkileri bu tarih sonrası gündemimizde baş sıraya oturacak.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve Merkür desteği, sosyal veya iş yaşamı olsun, sizi başkalarının gözünde daha çok sevilen kişi yapacaktır. Elle gösterilirsiniz. İnsanlar size güvenir, söylediklerinizi dinler, çalışkanlığınız, becerikli yanlarınızla takdir edilirsiniz. Öyle kolay kolay beğenmezsiniz. Daha iyisi olmalı diye düşünürsünüz. Bu nedenle titiz çalışırsınız. Seçici olursunuz. İş teklifleri alabilirsiniz. Eğitimde tez hazırlamak, yeni bir işe başlamak, farklı yerler görmek, kendinizi ve hayatı anlamak, ayaklarınızın üzerinde sağlam durmak bu Yeniayda sizin için son derece önemli hale gelir. Sadece bildik yerler, insanlar, işler, projelerle yetinmezsiniz. Araştırır, okur, inceler, kendinizi geliştirirsiniz. 16 ve 21 tarihlerinde önemli bir görüşme ve fırsat yakalarsınız. 23 Eylül civarında iş hayatında, iletişim ve karşılıklı uyumu gözetmek yararlı olur. Bu Yeniayda Venüs-Akrep burcunda ilerleyecek. Sizin bir işe, bir ilişkiye tutkuyla bağlanmanızı sağlayacak. Karşı cins üstünde etkiniz artacak. Web sitesi, tasarım, blog yazarlığı, önemli kişilerle bağlantı kurmak size yeni kapılar açacak.

KOVA

Sevgili Kovalar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yöneticisi Merkürün gücü gayet olumludur. Bu size iş hayatında, toplumla birebir ilişkinizde faydalar sağlar. Titiz çalışmak, seçici olmak, görev duygusu ve sorumlulukla hareket etmek gerekir. Kovalar özgür olmayı severler. Fakat bu Yeniayda sıkı çalışmak gerekiyor. Finansal çıkarlar özellikle iş hayatında veya özel yaşamda bir hayli önemsenir. Mantık öylesine etkilidir ki, duygularla karar verilmez. Fırsatlar karşınıza çıksa bile, uzun vadeli oluşuna bakılır. Çizdiğiniz sınırları kimsenin aşmasına izin vermezsiniz. Ekonomik düşünürsünüz ve ona göre ihtiyaçlarınızı alırsınız. Sizin için bir ilişkide güven kadar önemli olan bir başka olgu, sevdiğiniz kişinin size bağlılığıdır. İş hayatında garanti ve sağlamlık kadar, başkalarını geçmek, önde olmak, başarıya ulaşmak sizin için bir tutkudur. İş yerinde veya işle alakalı bir ortamda önemli birisiyle tanışabilirsiniz. Bu kişi sizde farklı hisler uyandırır. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde parasal konularda atılacak imzalara, verilen sözlere dikkat edin. 23 Eylül sonrası işleriniz hızla yoluna girer. Bir yolculuk, görüşme gerçekleşir.

BALIK

Sevgili Balıklar, 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, Merkürün güçlü pozisyon desteğiyle bir kat daha faydalı olacak. İlişkide doğru bir kararın verilmesini sağlayacak. Seçici ve oldukça dikkatli şekilde duruma bakacaksınız. Eğer bir evlilik kararı verilecekse, artı ve eksileriyle tüm detaylar önemsenecek. Yeni birisiyle tanıştığınızda onu yakından tanımak isteyeceksiniz. Önemsiz bir yanlış hareketi bile kolayca eleştirebilirsiniz. Bu durum, önceki tecrübeleriniz nedeniyle ve düş kırıklığına uğramamak içindir. Hoş görmek lazım. Ben bu Yeniayı sizler açısından hakikaten olumlu buluyorum. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde verilen kararlar, atılan adımlar, nişan-evlilik-iş ortaklığı gibi hayati bağlar uzun ömürlü olabilir. Tutkulu bir ilişki, partnerin çekici yanları, nezaketi, duyarlılığı kadar çalışkanlığı, güvenilirliği de sizin karar vermenizde etkili olacak. 23 Eylül sonrası, maddi ortaklıklar, iş veya özel anlamdaki kazanç ortaklıkları sizin için kıymetli olacak. Güzellik, sanat, estetik gibi hukukla alakalı konular üzerinde bilhassa duracaksınız. Hakkınızı almak için elinizden geleni yapacaksınız. Konusunda deneyimli insanlara danışabilirsiniz.

(MYNET)