İşte Yenikapı’daki kiralık araçların İstanbul’a maliyeti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Yenikapı’da sergilenmek için hazırlıklarına başlanan 'ihtiyaç fazlası' kiralık araçların İstanbul’a maliyeti ortaya çıktı. İBB, AKP yönetimindeyken 2019 yılı için düzenlenen kiralık araç ihalesi sonucunda 2 bin 432 araç kiralamak üzere 138 milyon 757 bin 501 liralık sözleşme imzalanmış.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; yerel seçim sürecinde İstanbul'da en çok tartışılan konu İBB'deki 'israf' olmuştu. İsrafın en önemli kalemleri arasında da kiralık araçların olduğu ifade edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde İBB'de 643 yöneticiye bin 717 makam aracı, İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı, İETT'de 48 yöneticiye 150 makam aracı düştüğünü açıklayarak ihtiyaç dışı araçlarda tasarrufa gidildiğinde yılda 120 milyon TL tasarruf edilebileceğini vurgulamıştı. Daha sonra açıklanan İBB'nin 2018 yılı performans raporunda; 93'ü resmi, 1717'si kiralık olmak üzere toplam 1810 adet binek araç yer almıştı.

İmamoğlu “O kira ile aracı satın alırsınız” demişti

İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenen seçim sonrasında göreve gelince kiralık araçlarla ilgili açıklamalarına devam etmiş ve “Araçta mı tasarruf yapmamız gerekiyor yapacağız. Yarıya mı indirmemiz gerekiyor indireceğiz. Bazı tespitlerimiz var 13 ay ödediğiniz kira ile aslında o aracı satın alabiliyorsunuz” demişti.

İhale AKP döneminde yapıldı

Kiralık araç sayıları ve ödenen ücretler tartışılırken resmi veriler, 2019 yılı için İBB'nin kiralık araç sayısı ve kiralama bedelini net bir şekilde ortaya koydu. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, AKP yönetimi görevdeyken 20 Aralık 2018 tarihinde 2019 yılı için 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihaleye çıktı. İhale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasını kapsayan sözleşme imzalandı. Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi. Şirket, 2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin TL'ye almıştı.

Binek araç sayısı 1571'e çıkıyor

2019 yılı için yapılan ihalenin şartnamesine göre kiralanan 2 bin 432 aracın bin 179'u binek araç. Bu araçlara kiralanan 392 adet doblo araç da eklendiğinde binek araç olarak kullanılacak araç sayısı 1571'e çıkıyor.