İşte Yılın Kelimesi!

Oxford İngilizce Sözlüğü’nün ardından Cambridge Sözlüğü de yılın sözcüğünü açıkladı. İngiliz kuruluş, son yıllardaki artan uzay girişimlerine atıfta bulunarak yılın kelimesini “perseverance” (azim) olarak açıkladı.

Dünya çapında İngilizce konuşan ülkeler ve İngilizce öğrenenler tarafından yaygın olarak kullanılan Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı.

NASA'nın Mars misyonuna artan küresel ilgiye dikkat çeken sözlük editörleri 2021 yılının sözcüğünü, Türkçe'de azim anlamına gelen “perseverance” olarak duyurdu.

Cambridge Sözlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Perseverance’ın 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e son inişinden sonra kelime aramaları arttı.

YAKLAŞIK 250 BİN KEZ ARANDI

Bu yıl 19 Şubat ile 25 Şubat arasında 30 bin 487 “perseverance” araması yapıldı. Ayrıca, sözcüğün sözlüğün web sitesinde 2021 boyunca dünya çapında 243 binden fazla kez arandığı belirtildi.

"BİR ŞEYİ BAŞARMAK İÇİN SÜREKLİ GÖSTERİLEN ÇABA"

Bununla birlikte, “Perseverance” (azim) Cambridge Sözlüğü tarafından "zor veya uzun sürse bile bir şeyi yapmak veya başarmak için gösterilen sürekli çaba" olarak tanımlanıyor.

İKLİM FELAKETİ VE PANDEMİYLE MÜCADELE İÇİN DE AZİM GEREKİYOR

Cambridge Sözlüğü’nün yayın müdürü Wendalyn Nichols, editörlerin 2021'in zorlukları göz önüne alındığında bunun uygun bir kelime olduğunu düşündüklerini söyledi:

"Mars'a bir araç indirmek için azim gerektiği gibi, Covid-19, iklim felaketleri, siyasi istikrarsızlık ve çatışmalardan kaynaklanan zorluklarla ve hayatımızdaki aksamalarla yüzleşmek de azim gerektirir. Bu bağlantıyı takdir ettik ve Cambridge Sözlüğü kullanıcılarının da beğeneceğini düşünüyoruz.'

Diğer taraftan, bu yılın Ocak ayında, ABD başkanlık seçimleri dünyanın dikkatini çekerken, Cambridge Sözlüğü’nün web sitesinde "isyan", "görevden alma", "görev töreni" ve "beraat" aramaları da arttı. Editörler, bu durumun Cambridge Sözlüğü’nde aranan kelimelerin genellikle güncel dünya olaylarını yansıttığına dair daha fazla kanıt sağladığını söyledi.

OXFORD SÖZLÜĞÜ "AŞI"YI SEÇMİŞTİ

Öte yandan, bu ayın başında Türkçe’de aşı anlamına gelen “vax”, Oxford İngilizce Sözlüğü’nün (OED) yazarları tarafından yılın kelimesi olarak seçilmişti. Oxford İngilizce Sözlüğü'nü üreten Oxford Languages adlı şirket, geçen yıl 2020'yi tek kelimeyle özetlemenin imkansız olduğuna karar verdikten sonra, aşının kısaltmasının bu yıl Covid pandemisi sırasında "kendini İngilizcenin kan dolaşımına enjekte ettiğini" aktarmıştı.