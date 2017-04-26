İşte YouTube’a yüklenen ilk video!

YouTube internet kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği sitelerden biri. Yıllardır video sitesi konusunda hakimiyeti kimseye kaptırmayan YouTube'a yüklenen ilk videonun bugün 12. yaş günü...

Yıllardır video sitesi dendiğinde ilk akla gelen ve gün geçtikçe büyüyen YouTube için bugün önemli bir gün. Bugün YouTube’a yüklenen ilk video 12 yaşını doldurdu. 2005 yılında kurulan YouTube, kuruluşundan bir sene sonra 1.65 milyar dolara Google tarafından satın alınmıştı.

YOUTUBE’A YÜKLENEN İLK VİDEO HANGİSİ?

YouTube’a yüklenen ilk video YouTube kurucularuından birine ait. Jawed Karim, 2005 tarinde hayvanat bahçesine gittiği sırada çektiği bir videoyu YouTube’a yükleyerek ilk videoyu siteye aktarmış oldu. 12. yaşına giren video şu zamana kadar 38 milyondan fazla izlenmiş durumda.