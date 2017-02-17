İstediler ve aldılar

Böylesi soğuk bir havada, bunca kalabalığı tribünlere çeken iki ezeli rakibin maçında belki gol kısırlığı vardı ama gelen taraftarlar sanırım oynanan futboldan zevk aldılar.

Girne gece maçlarını sevdi. Salt Limasol derbisi olduğu için değil, iki takımın da hemen her maçına gelen taraftar sayısı, gündüz karşılaşmalarına göre çok daha fazla sayıda. Hem de insanı donduran soğuk havaya rağmen.

T. Ocağı da, DTB de turu geçip Kupa için yola devam etmek niyetinde olduklarını maçın ilk dakikalarından itibaren gol atmak için gösterdikleri çabaları ile gösterdiler.

Doğan da Kenan'ın hasta oluşu nedeniyle bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Ahmet Coşkun bunu hak ettiğini çalışkanlığı ile gösterdi. Selim ile birlikte gol için çaba gösterdiler ama kanatlardan gelen Aydın ve Salih'ten istedikleri topları alamadılar. Aldıklarında da Ocak savunması onlara göz açtırmadı.

Dengede giden ve beraberliğin bozulmayacağını düşündüğümüz ilk yarının son dakikasında Doğan'ın yumuşak karnı olan Ahmet Çağer, Emeka karşısında bocalayınca penaltıya neden oldu ve Ocak Ertaç'la öne geçti.

İkinci yarıda orta sahadan Rahemm'i çıkarıp, yeni transferi Joel'i aldılar, forveti Selim'le ikilediler, Ahmet Coşkun orta sahaya döndü. Baskı kurdular, neredeyse tek kale oynamaya başladılar, yine olmadı. Emeka karşısında başarılı olamayan Ahmet Çağer'i çıkarıp yerine Tunahan'ı aldılar, yoruldu diye Ahmet Coşkun'u çıkarıp yerine Kenan'ı aldılar; belki baskılı oynamaya devam ettiler ama bir türlü gol atamadılar.

Tunahan'ın yerine, Ahmet Coşkun'u oyunda tutsalardı, zaten savunmaya çekilen T. Ocağı karşısında en azından orta sahada bir fazla kişi ile oynama şansları olurdu.

T. Ocağı turu istedi ve aldı. Doğan'dan daha iyi bir kadrosu var, bu bir. Savunmada hem iki beki, hem de stoperleri neredeyse hatasız oynadı, bu iki. Orta sahada James inanılmaz çalışarak neredeyse iki kişilik iş yaptı, bu üç. Emeka ve Deniz ise tutulur cinsten futbolcular değiller. karşılarında oynayan Ahmet Çağer ve Koral'a zor anlar yaşattılar, bu dört. Ertaç, gerçek bir üst düzey golcü. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Kolaylıkla adam geçiyor, duran topların ustası. Penaltı çeker gibi uzaktan öyle faul atışları kullanıyor ki, inanılır gibi değil.

İşin özeti, T. Ocağı dün gece Doğan'dan daha iyi idi ve turu geçen taraf oldu.

Evet, Doğan T. Birliği'nde Kenan başta olmak üzere hasta futbolcular vardı ama Kenan hariç diğerleri oynadı. Kenan'da sonradan girdi.

İyi de, Ocak'ta da Burak, yönetimden cezalı olduğu için oynamadı. Yani kadrolar tamamdı.