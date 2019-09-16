  • BIST 102.590
  • Altın 276,216
  • Dolar 5,7138
  • Euro 6,2883
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İşten çıkarılacağını anlayınca görüşmeye palyaço kiralayarak gitti

» »
İşten çıkarılacağını anlayınca görüşmeye palyaço kiralayarak gitti
İşten çıkarılacağını anlayınca görüşmeye palyaço kiralayarak gitti

Yeni Zelandalı Josh Thompson, ‘şirketteki rolünün tartışılacağı’ bir toplantıya davet edildiğini bildiren e-posta aldığında işten çıkarılacağını anladı. İnsan kaynakları birimi görüşmeye ‘kendisine destek verecek biriyle’ gitmesini tavsiye etti. Thompson, yanına bir akraba, arkadaş almak yerine ‘palyaço’ kiraladı.

‘Joe’ adlı palyaçoya kendisine ‘can sıkıcı’ toplantıda eşlik etmesi için 200 Yeni Zelanda doları (730 lira) ödeyen Thompson (solda) şunları söyledi: “E-postayı okuyunca işten atılacağımı anladım. Yasa, bu tür görüşmelerde destek olacak birinin bulunmasını öngörüyor. Ben de ‘Ne kadar az etkilenirsem hatta eğlenirsem o kadar iyi’ diyerek Joe’yla anlaştım.”

Palyaçonun görüşme sırasındaki gösteri yapma girişimlerinin birkaç kez engellendiğini söyleyen Thompson, işine son verildiği söylendiğinde Joe’nun da suratını düşürdüğünü ve sonrasında onu güldürmeye çalıştığını anlatarak, “Gerçekten çok profesyoneldi” dedi.

Thompson, “Benim için tatsız bir görüşmeydi ve gündü. Ama Joe sayesinde gülümsememe neden olan bir hatıraya dönüştü” diyerek işten çıkarılacağını düşünen herkese palyaçoyla görüşmeye gitmesini önerdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Britanya’daki saraydan 1 milyon sterlin'lik altın tuvalet çalındı15 Eylül 2019 Pazar 17:40
  • ‘Serpme kahvaltı’da yılda 100 milyar liralık israf15 Eylül 2019 Pazar 17:31
  • Porno sitesinden Dünyaca ünlü kulübe sponsorluk teklifi13 Eylül 2019 Cuma 20:36
  • Facebook'a regl olanların bilgisi mi geliyor13 Eylül 2019 Cuma 19:49
  • Üçüncü eş için evlenmek isteyen adama eşlerinden meydan dayağı13 Eylül 2019 Cuma 18:56
  • Bu balık 860 volt elektrik üretebiliyor!13 Eylül 2019 Cuma 18:49
  • "Regl olduğu için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti" iddiası13 Eylül 2019 Cuma 18:31
  • Yüksek sesle seks yapan çifti kavga ediyor sandılar: Polis geldi, kavga çıktı ve silah patladı12 Eylül 2019 Perşembe 17:30
  • Schwarzenegger: Trump bana aşık12 Eylül 2019 Perşembe 17:14
  • İsveçli bilim insanı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ‘insan eti yemeyi’ önerdi10 Eylül 2019 Salı 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti