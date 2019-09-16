İşten çıkarılacağını anlayınca görüşmeye palyaço kiralayarak gitti

İnsan kaynakları birimi görüşmeye ‘kendisine destek verecek biriyle’ gitmesini tavsiye etti. Thompson, yanına bir akraba, arkadaş almak yerine ‘palyaço’ kiraladı.‘Joe’ adlı palyaçoya kendisine ‘can sıkıcı’ toplantıda eşlik etmesi için 200 Yeni Zelanda doları (730 lira) ödeyen Thompson (solda) şunları söyledi: “E-postayı okuyunca işten atılacağımı anladım. Yasa, bu tür görüşmelerde destek olacak birinin bulunmasını öngörüyor. Ben de ‘Ne kadar az etkilenirsem hatta eğlenirsem o kadar iyi’ diyerek Joe’yla anlaştım.”

Palyaçonun görüşme sırasındaki gösteri yapma girişimlerinin birkaç kez engellendiğini söyleyen Thompson, işine son verildiği söylendiğinde Joe’nun da suratını düşürdüğünü ve sonrasında onu güldürmeye çalıştığını anlatarak, “Gerçekten çok profesyoneldi” dedi.

Thompson, “Benim için tatsız bir görüşmeydi ve gündü. Ama Joe sayesinde gülümsememe neden olan bir hatıraya dönüştü” diyerek işten çıkarılacağını düşünen herkese palyaçoyla görüşmeye gitmesini önerdi.