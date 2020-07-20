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İstenmeyen gebeliğin sorumlusu kedi çıktı

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Evcil hayvanlar sahiplerine neşe ve mutluluk vermekle bilinse de, bazen istenmeyen olayların gerçekleşmesine de neden olabilirler. Tıpkı bu adamın başına gelenler gibi!
İstenmeyen gebeliğin sorumlusu kedi çıktı

Bir Reddit kullanıcısının sitede anlattığı hikayeye göre eşiyle birlikte ilk çocuklarından sonra pandemi sona erene kadar başka bir hamilelik istemediklerine karar vermişti. Ancak görünen o ki, kedilerinin başka bir planı vardı.

Playtonic1 adlı kullanıcı Reddit’te paylaştığı hikayesinde, kedisini şu sözlerle tanıttı "Kedimizin şeytani bir zekası var. Gerçekten, o küçük şeytan bir yaşındaki çocuğumuzdan çok daha zeki. Her şeyin içine dahil olur, her yere girer. Hiçbir kapı, çekmece veya dolap onu durduramaz. İstediği bir şeyin nerede olduğunu her zaman bilir. Onu sahiplendiğimiz ilk haftalar çok kötüydü. Evde bir hayalet varmış gibiydi, çünkü uyandığım her sabah mutfaktaki tüm dolap kapılarını ardına kadar açık buluyordum".

Karısının mide bulantıları nedeniyle doğum kontrol hapını bıraktığını ve bu nedenle prezervatif kullanmaya başladıklarını anlatan adam yaşananları "İlk hatam kulak temizleme çubuklarını koyduğumuz ve içine girmeyi en çok sevdiği çekmeceye prezervatifleri koymaktı. Çekmeceyi açtığımda kulak çöpü kutusunu görmüş olmalı. Çünkü aynı çekmecede bir saat sonra çiğnenmiş plastik çubuklar, parçalanmış pamuklar ve prezervatif ambalajlarının saçıldığı korkunç bir manzaraya rastladım.

O sırada aklıma herhangi bir şey gelmedi ve dağıtılmış çekmeceyi topladım, prezervatifleri de yerine koydum. O gece eşimle seviştik, karanlıkta banyoya doğru gittiğimi, malum çekmeceyi açtığımı ve daha önceki manzaraya dair hiçbir şey düşünmeden çekmeceden prezervatif aldığımı hatırlıyorum. Birkaç hafta sonra eşim mide bulantısından ve göğüslerindeki hassasiyetten yakınmaya başladı. Tıpkı ilk hamileliğinde yaşadığı şeyler gibiydi. Bir yıl önce aldığımız ve yarısı kullanılmamış gebelik testleri vardı, onlardan birini kullanmaya karar verdi ve sonuç pozitifti" sözleriyle anlattı.

Daha sonra prezervatiflerin bulunduğu çekmeceyi açan adam, ambalajlarda diş ve pati izleri olduğunu fark etti. Kedinin kullandıkları prezervatifte delikler açtığını keşfetmesi ise fazla uzun sürmedi.

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