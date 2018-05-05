Bakan Özyiğit, KKTC’de İdeal YönetimSistemi Çalıştayı’nda vurguladı: “İSTESEK DE İSTEMESEK DE BURADA BİR ALT REJİM VAR”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık veya parlamenter sistemin her zaman tartışmaya açık olduğunu ifade etti ve özellikle KKTC’de 1975’li yıllardan beri konun tartışıldığını, bu konuda henüz kesin bir sonuca varılamadığını belirtti.

Başbakan Erhürman,bu sisteme çomak sokmak gerektiğini her zaman söylediğini, eğer bu ülkede bir değişimden yanaysak sisteme çomak sokmanın şart olduğunu, tüm toplumun bu sistemin içinde olduğunu dile getirdi ve liyakat sistemininde yerle bir olduğunu,belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “istesek de istemesek de uluslararası hukuka göre, burada bir alt rejim var” dedi. Özyiğit, “Anayasanın geçici 10.Maddesinin kaldırılmasıylavesayet rejiminin sonlanmasıyla ortaya çıkacak rejimin tartışılması lazım bence” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Başkanlık sisteminde sorumlunun belli olduğunu, bu nedenle iyi yönetemiyorsa,2 dönemli kısıtlı görev süresince ne kadar popülist davranırsa davransın verebileceği zararın da sınırlı olduğunu anlatarak, “bence bizim ülkemize en uygun sistem başkanlık sistemidir diyorum” dedi.