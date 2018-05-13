  • BIST 101.852
  • Altın 182,930
  • Dolar 4,2953
  • Euro 5,1310
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

“İstibdat Kumpanyası” Güzelyurtlularla buluştu

»
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu İstibdat Kumpanyası, önceki akşam Güzelyurtlu tiyatro severlerle buluştu.
“İstibdat Kumpanyası” Güzelyurtlularla buluştu

GELİRİN TAMAMI GÜNEŞKÖY 18 YAŞ ÜSTÜ REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği ve TiyatrODTÜ organizasyonuyla ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan oyunun tüm gişe geliri, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne bırakıldı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, müzikli ve danslı iki perdelik komedi İstibdat Kumpanyası oyununda, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sultan Abdülhamit döneminde geçiyor ve tiyatronun siyasete nasıl alet edildiği mizahi yoldan ele alınıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” ebru sergisi açıldı08 Mayıs 2018 Salı 10:10
  • Edip Akbayram Cumartesi Girne’de07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:47
  • “İki Kişilik Hırgür” Berlin’de sahnelenecek07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:56
  • 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın akşam KKTC CSO konseri var04 Mayıs 2018 Cuma 15:45
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası açık hava konseri düzenliyor04 Mayıs 2018 Cuma 10:09
  • “Düdüklüde Kıymalı Bamya” yarın akşam Güzelyurt’ta03 Mayıs 2018 Perşembe 17:16
  • 11. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, 6 Mayıs Pazar günü yapılıyor03 Mayıs 2018 Perşembe 11:38
  • Tiyatro Emekçileri Kolektifi kuruldu02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:11
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali'nde konser verecek02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:02
  • SAYTEV'in kültür ve sanata katkıları devam ediyor02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti