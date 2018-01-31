İstibdat Kumpanyası Lefkoşa’da

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yoğun ilgi gören oyunu“ İstibdat Kumpanyası” Lefkoşa’da tiyatroseverlerle buluşuyor. Müzikli ve danslı iki perdelik komedi oyunu Şubat ve Mart ayı boyunca her Cuma günü saat 20:00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde(AKM) sahnelenecek. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde de özel bir gösterimle seyircilerle buluşacak olan oyun hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için 22 87 191 veya 22 80 191 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde bilgi edinilebilir.

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