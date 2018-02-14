İstifa dilekçeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi

Yenierenköy Belediyesi’nde bir türlü çözülemeyen sorunlar ve 112 çalışanın 5 aydır maaşlarını alamaması toplu istifayı getirdi.

Yenierenköy Belediye Başkan vekilliğini yürüten Mehmet Kadı ve meclis üyeleri dün akşam “Toplu İstifa” kararı aldı.

Yenierenköy Belediyesi’nin kapısına kilit vuruldu.İstifa dilekçeleri İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı ve 9 belediye meclis üyesi, dün gece yapılan belediye meclis toplantısında, belediyedeki mali sorunların aşılmaması gerekçesiyle topluca istifa etme kararı aldı.

Kararın ardından Belediyeye ait binalara kilit vuruldu.

İstifa dilekçeleri ise bugün Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı tarafından İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Özel Öksüzoüğlu’na teslim edildi.

Kadı, burada yaptığı açıklamada belediye meclis üyelerinin personelin baskısı üzerine dün akşam yapılan toplantıda istifa kararı almak zorunda kaldığını ifade etti.

Kadı, “ Biz bu aşamada sorunu çözemeyiz. Bundan sonrası Bakanlığın sorumluluğunda” ifadelerini kullandı.

İstifa dilekçelerini teslim alan İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Özel Öksüzoüğluda konunun İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın gündeminde olduğuna işaret etti.

Öksüzoğlu, “Yenierenköy Belediyesindeki sorun uzun zamandır devam eden Kronikleşmiş bir sorundur. Esas sorun ise giderlerinin gelirleri karşılayamamasıdır. Belediye bir buçuk yıldır avans ile yürütülüyor.” Dedi.

Öksüzoğlu, istifa dilekçelerini Yüksek Seçim Kuruluna ileteceklerini kaydederek, YSK’da yapılacak değerlendirmenin ardından ne yapılacağına karar verileceğini kaydetti.

Yenierenköy Belediyesinde uzun süredir yaşanan sorunlar nedeniyle birçok kez eylem ve grev yapılmış, son olarak çalışanlar iş yavaşlatma eylemine gitmişti.