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İstifa eden AKP İzmir İl Başkanı: Başlangıcı yaptım, devamı gelecek

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Görevinden istifa ettiğini dün akam saatlerinde duyuran AKP İzmir İl Başkanı Şengül, 'İlçe belediye başkan adaylarımız, büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış' dedi. Şengül'ün bu sözleri, Erdoğan'ın seçtiği Zeybekci'nin yanlış aday olduğu şeklinde yorum
İstifa eden AKP İzmir İl Başkanı: Başlangıcı yaptım, devamı gelecek

Görevinden istifa ettiğini dün akam saatlerinde duyuran AKP İzmir İl Başkanı Şengül, 'İlçe belediye başkan adaylarımız, büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış' dedi. Şengül'ün bu sözleri, Erdoğan'ın seçtiği Zeybekci'nin yanlış aday olduğu şeklinde yorumlandı.

İzmir'de AKP il başkanlığı görevinden istifa ettiğini dün akşam saatlerinde duyuran Aydın Şengül, bugün parti binasında basın toplantısı düzenledi. Şengül, "Başlangıcı ben yapıyorum, bu revizyonun devamı gelecek" dedi.

Şengül'ün açıklamalarından satır baları şöyle:

  • 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kimler belediye başkanı adayı olabilir konusunda çok önceden ince eleyip sık dokuduk, teşkilatlarımızı dinledik. Bunları yakın uzak ilişkisine bakmadan, çıkar ilişkisine bakmadan en doğru kararı vermeye çalıştık. Seçim sonucunda alınan başarıda şunu gördük ki gerçekten ilçelerimizde çok doğru adaylarla yola çıktık. Yine olsa yine aynı adaylarla yola çıkardık. İlçe belediye başkan adaylarımız büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış.
  • Başarılı mıyız başarısız mıyız, onu kamuoyuna bırakıyorum. Başarı varsa herkesin olsun. Başarısızlık varsa benimdir. Zor bir süreçte böyle bir görev yaptım. Hakkınızı helal edin. İzmir'i güzel günler bekliyor.
  • Diğer partilere de başarılar diliyorum. İzmir’de güzel, dostluk içinde bir seçim süreci yaşadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'i tebrik ediyorum. Yeni seçilen 30 ilçe belediye başkanını da tebrik ediyorum.
  • İlçe başkanlarımızla il yönetimimiz ile görüşmeler yapılarak önümüzdeki hafta içinde büyük oranda yeni başkanımız belli olur. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'den çok da umutsuz değil. İstifamı verdikten sonra kendisiyle görüştüm. Başlangıcı ben yapıyorum bu revizyonun devamı gelecek. Allah bizi nefsimizden ve egomuzdan korusun.
  • Aktif siyaset istemiyorum. Bundan sonra çocuklarıma daha fazla zaman ayıracağım. Kendi özel işime döneceğim.
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