İstifa eden AKP İzmir İl Başkanı: Başlangıcı yaptım, devamı gelecek

Görevinden istifa ettiğini dün akam saatlerinde duyuran AKP İzmir İl Başkanı Şengül, 'İlçe belediye başkan adaylarımız, büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış' dedi. Şengül'ün bu sözleri, Erdoğan'ın seçtiği Zeybekci'nin yanlış aday olduğu şeklinde yorum

Görevinden istifa ettiğini dün akam saatlerinde duyuran AKP İzmir İl Başkanı Şengül, 'İlçe belediye başkan adaylarımız, büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış' dedi. Şengül'ün bu sözleri, Erdoğan'ın seçtiği Zeybekci'nin yanlış aday olduğu şeklinde yorumlandı.

İzmir'de AKP il başkanlığı görevinden istifa ettiğini dün akşam saatlerinde duyuran Aydın Şengül, bugün parti binasında basın toplantısı düzenledi. Şengül, "Başlangıcı ben yapıyorum, bu revizyonun devamı gelecek" dedi.

Şengül'ün açıklamalarından satır baları şöyle: