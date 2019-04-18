İstifa eden AKP’li İl Başkanı’ndan zehir zemberek sözler: “Allah bizi affetsin, çok fazla günahımız var"

İstifa eden AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yerine atanan Kerem Ali Sürekli’ye görevini devrederken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şengül, Sürekli’ye dönerek yaptığı konuşmada, “Allah bizi affetsin, çok fazla günahımız var. Öz eleştirimizi kendi içimizde yapacağız.” ifadelerini kullandı

Egedesonsöz’den Mehmet İşler’in aktardığına göreŞengül, devir teslim töreninde şu ifadeleri kullandı:

Bu görevi bıraktığımız için üzgün değil çok da mutlu oluruz. Kerem Ali Sürekli arkadaşımızla beraber yola çıktık. Partinin hafızası olan 3-4 kişiden biridir.

Herkesin huzurunda il başkanıma söylemek istiyorum; sevgili başkanım kendi kimliğinizi ve kişiliğini korumazsanız, onun bunun adamını il yönetimine alırsanız bu parti kaybeder, siz kaybedersiniz.