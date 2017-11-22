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İstifa eden Başbakan'dan Anastasiadis'e 45 dakikalık ziyaret

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İstifa eden Başbakan'dan Anastasiadis'e 45 dakikalık ziyaret
Lübnan’ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri, dün Mısır’dan ülkesine dönüşünde Güney Kıbrıs’a uğrayarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Rum basını, Lübnan’ın istifa eden başbakanı Saad Hariri’nin dün Mısır’dan ülkesine dönüşünde Güney Kıbrıs’a uğradığını ve saat 22:00 sularında Larnaka Havaalanında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü yazdılar.

Politis, Hariri’nin dün akşamki ziyaretinin aslında dün sabahtan beri bilindiğini ve planlandığını, görüşme talebinin ise Hariri’den geldiğini belirtti.

Hariri’nin Anastasiadis’ten, AB’yle ilişkili olanlar da dahil bazı konularda desteğini istediğini iddia eden gazete, Güney Kıbrıs’a gelmeden önce Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’yle de görüştüğünü vurguladı.

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