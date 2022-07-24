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İstifa eden Boris Johnson’ın silahlı fotoğrafları espri konusu oldu

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İngiltere'de yoğun tepki ve baskılara dayanamayan başbakan Boris Johnson istifa kararı aldıktan sonra dün kamuoyunun karşısına çıktı. Johnson'ın ağır silahlarla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu.
İstifa eden Boris Johnson’ın silahlı fotoğrafları espri konusu oldu

Geçen haftalarda başbakanlık görevini bırakma kararı alarak uluslararası kamuoyunun gündemine oturan Boris Johnson’ın İngiliz ordusunun bir tatbikatına katılması ve ağır silahlar kullanması hem sosyal medyada hem de İngiliz medyasında alay konusu oldu.

Başbakanlık konutu tarafından hazırlanan videoda Johnson, 24 Şubat’ta Rusya ile savaşta olan Ukraynalı askerlerin İngiliz askerleri tarafından eğitilmesi görülüyor. Videoda Johnson, tanksavar füzeleri incelerken el bombası da fırlatmayı ihmal etmiyor.

Johnson’ın ağır silahlar kullandığı görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday, fotoğraflara ve videoya geniş ayırarak Johnson’la dalga geçti. Gazete, Boris Johnson’ın yerine en güçlü adaylarından Rishi Sunak’a gönderme yaparak, “Bombayı Rishi’ye mi atıyorsun” başlığını attı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken yaklaşık 400 Ukrayna askeri North Yorkshire’daki askeri üste eğitim alıyor.

Sosyal medyada da birçok kullanıcı Johnson’ın partisinde kendisine muhalif olanları hedef aldığı yönünde espriler yapıldı.

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