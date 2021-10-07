İstifa eden Çağman, Yeniden Bakan; Meclis’te okundu, Vekiller kahkahalara boğuldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifasının ardından yeniden aynı mevkiye atanmasıyla ilgili resmi bildiri yapılırken, ortaya çıkan absürt durum vekilleri kahkahaya boğdu.
NE OLDU?
DP Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
ERHÜRMAN TEPKİ GÖSTERDİ
İşte Erhürman'ın yaptığı açıklama;
Meclis'te, Cumhurbaşkanlığı'nın, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Koral Çağman'ın istifası nedeniyle boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı mevkiine Sn. Dr. Koral Çağman'ın atanmasına ilişkin tezkeresi" okundu.
Dünya Siyaset Bilimi literatürü bu "hükumet" döneminde KKTC'de olan biteni takip etmemekle çok şey kaybediyor!!!
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