İstifa eden Ersan Saner: "Amacımız bir an önce erken seçime gitmek"

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, UBP Meclis Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Amacımız bir an önce erken seçime gitmek" dedi.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki grup odasında yer alan toplantının ardından Başbakan Ersan Saner, basına açıklama yaptı.

Saner, seçim tarihinin muhalefetle ile uzlaşılamadığı için belirlenemediğini ifade ederek, “Herhangi bir seçim tarihi belirleyemediğimiz için bugün Cumhurbaşkanımıza istifamızı sunduk. Cumhurbaşkanının izleyeceği yöntem çerçevesinde UBP olarak erken seçime hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

UBP’nin 11 Ekim’de gerçekleşen 46’ıncı yıl resepsiyona işaret eden Saner, “Buradaki kalabalığın bizi tek başına iktidara taşıyacağına inancımız tamdır, erken seçimle ilgili adım atmamızdaki en önemli unsur da bu olmuştur” diye konuştu.