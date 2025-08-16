  • BIST 10870.57
SON DAKİKABatı Şeria: İsrail'in 'Filistin devleti fikrini gömecek' planı nedir, tepkiler ne oldu?

İstifa eden Milletvekili Khan BBC'ye konuştu

İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan, geçen hafta Kuzey Kıbrıs'a yaptığı ziyaretin eleştirilmesinin ardından istifa etti.
İstifa eden Milletvekili Khan BBC'ye konuştu

Milletvekili Khan, ziyaretinde Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'la da bir araya geldi.

Güney Kıbrıs hükümeti bu görüşmeyi "kesinlikle kınanması gereken ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Khan, BBC'ye yaptığı açıklamada, seyahatin masraflarını kendisinin karşıladığını ve yeğenini ziyaret ettiğini, ayrıca bir akademik kurumdan fahri doktora aldığını söyledi.

 

Khan, 16 Ağustos'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hitaben bir istifa mektubu kaleme aldı.

"Hükümetin ülke için mümkün olan en iyi ticaret anlaşmalarını güvence altına almak amacıyla yaptığı sıkı çalışmaların odağını bozmamak için geri çekilmenin en iyisi olduğunu" söyledi.

Ancak ziyaretinin "parlamento tatilinde kişisel bir sıfatla" gerçekleştiğini ve ticaret elçisi olarak üstlendiği rolle "ilgisiz" olduğunu savundu.

Ayrıca 20 İngiliz parlamenterin Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini ancak benzer eleştirilerle karşılaşmadığını öne sürdü.

Tepkiler ne oldu?

Güney Kıbrıs hükümeti ziyareti kınarken, Kuzey Kıbrıs yönetimi istifayı sert bir dille eleştirdi.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kararı kınadı.

Tatar, "Afzal Khan'ın davetim üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesinin ardından maruz bırakıldığı baskılar, ilkel ve tahakkümcü Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır" dedi.

"Seçilmiş bir milletvekilinin sırf Kıbrıs Türk halkıyla temas kurduğu için Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Elçiliği görevinden istifaya zorlanması, demokrasiye ve eşitliğe inanan herkes açısından ibretliktir" diye ekledi.

İngiltere'de muhalefetteki Muhafazakar partinin Gölge Dışişleri Bakanı Wendy Morton istifayı memnuniyetle karşıladı ancak Starmer'ın Khan'ı daha önce görevden alması gerektiğini söyledi.

İngiltere'deki Güney Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu Başkanı Christos Karaolis, Khan'ın yaptığı "son derece uygunsuz ve kabul edilemez" ziyaretin ardından tutumunun "açıkça savunulamaz" olduğunu söyledi.

Hükümet sözcüsü, Khan'ın Türkiye Ticaret Elçisi görevinden ayrıldığını doğruladı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

