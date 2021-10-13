İstifa eden Saner: Hükümetteki partilerin 'DEĞİŞİK TAVIRLARI' nedeniyle istifamı sundum

Saner’in açıklaması şöyle:

“Nisap sorunları, Hükümet ortaklarının kendi içerisinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden az önce Hükümet’in istifasını sundum.

Çok zor bir dönemde, Covid- 19 salgını döneminde bir Azınlık Hükümeti kurarak ülkemizi bu zor şartlarda Hükümetsiz bırakmadık. Bugün itibarıyla Hükümet’i bırakmış bulunuyorum. Gerekçelerle ilgili yazılı açıklama yapacağım.”

Seçime en hazır partinin UBP olduğunu söyleyen Ersan Saner, ‘Erken Seçim Hükümeti’ sorularına net yanıt vermedi, en erken zamanda bir erken seçim yapılması gerektiği görüşünü belirtti.