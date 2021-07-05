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'İstifa' iddiasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım

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AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini iddia etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.
'İstifa' iddiasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım

AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öne sürmesi, sosyal medyanın gündemine otururken İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.

Bakanlığa ait Twitter hesabından, Bakan Süleyman Soylu'nun fotoğrafının da bulunduğu bir paylaşım yapılarak, "Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bakanlık için Devlet Bahçeli’ye iki isim önerdiğini öne sürmüştü.

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