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İstifa kararı alan Boris Johnson’dan görkemli düğün töreni

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İngiltere’de skandallar sonucu istifa kararı alan Başbakan Boris Johnson, eşiyle birinci yıldönümünü görkemli bir törenle kutladı.
İstifa kararı alan Boris Johnson’dan görkemli düğün töreni

İngiltere'de art arda patlak veren skandallar sonucu istifa kararı alan Başbakan Boris Johnson, geçen yıl Covid-19 nedeniyle sade bir törenle evlendiği eşiyle ilk evlilik yıldönümünü gösterişli bir törenle kutladı.

Yakında başbakanlık koltuğuna veda etmeye hazırlanan Johnson ve eşi Carrie'nin ertelenen düğün törenleri, bir Muhafazakar Parti bağışçısının 18. yüzyıldan kalma çiftlik evinde düzenlendi. Basına kapalı yapılan törene çiftin ailesi ve dostları dahil çok sayıda kişi katıldı.
Başbakanlık koltuğu için yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss ise törene katılmadı.

TÖRENİN MALİYETİ ELEŞTİRİLDİ

Kurulan dev çadırda gerçekleşen gösterişli tören, İngiltere'de ekonomik krizin büyüdüğü bir dönemde eleştirilerin hedefi oldu. İngiliz basınına göre evin milyarder sahibi Lord Bamford, törenin masraflarının bir kısmını da karşıladı.

58 yaşındaki Boris Johnson, 34 yaşındaki eşiyle geçen sene az sayıda kişinin katıldığı bir düğünle Westminster Katedrali’nde evlenmişti. Çiftin ikinci çocukları geçen yıl doğmuştu.

Çiftin düğün töreninin başbakanlığı resmi tatil evinde düzenlenmesi planı, eleştiriler üzerine rafa kaldırılmıştı.

Pandemi döneminde kısıtlamalara rağmen Başbakanlık partisinde verilen kalabalık partiler nedeniyle uzun süredir baskı altında olan Boris Johnson, bu ay başında partisinde yaşanan istifa dalgası sonucu görevden ayrılacağını açıklamıştı.

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