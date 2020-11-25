İstifa sürecinin perde arkası; Erdoğan ve Arınç telefonda neler konuştu?

AKP kurucularından Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla yaptığı görüşmede, "Ben isimler konusunda konuştuğum için yanlış yaptım" dedi.

Hürriyet gazetesş yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Arınç arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını yazdı.

Selvi yazısında, "Randevu talebi Arınç’tan geliyor ama Cumhurbaşkanı telefonla arıyor. Karşılıklı olarak diyalogların yaşandığı bir görüşme gerçekleşiyor. Arınç, 'Ben isimler konusunda konuştuğum için yanlış yaptım. Onu kabul ediyorum. İsimler üzerinde konuşmamalıydım. Ama ben sadece bunları söylemedim. 4 saatlik programda şunları da anlattım' diye bir özet yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabırla dinliyor. Arınç, 'İsimler üzerinde konuşmakla hem partiye, hem size, hem cumhur ittifakına zarar verdim. Partimden ayrılmayacağım. Ama müsaade ederseniz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa edeceğim' diyor. Cumhurbaşkanı, 'Peki o zaman” diye karşılık veriyor." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Tabii ki zor bir durum. Ancak edindiğim bilgiye göre Arınç ile Erdoğan’ın arasında bir polemik yaşanmıyor. Seviyeli bir konuşma gerçekleşiyor. Netice itibarıyla bir istifa konuşması ama karşılıklı olarak bir kırgınlık ifadesi kullanılmıyor."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Bülent Arınç'ın HaberTürk'te katıldığı yayında"Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" dedi.

Erdoğan, isim vermeden Arınç'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, "Konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" düşüncesini dile getirdi.

Bu ifadeler ardından hükûmete yakınlığıyla bilinen bazı isimler ve MHP’liler, Arınç’a sert tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” ifadelerini kullandı.