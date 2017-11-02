'İstifalar bakanlara uzanacak, Kaya ve Soylu kabine dışı kalabilir'

Erdoğan'ın işareti ile istifa eden belediye başkanlarından sonra sıranın bakanlara geleceği öne sürüldü. Buna göre Aile Bakanı Kaya, İçişleri Bakanı Soylu, Çalışma Bakanı Sarıeroğlu ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın kabine dışı kalabileceği ifade edildi.

BirGün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu'nu gerekçe göstererek istifalarını istediği belediye başkanlarından sonra sıra kabineye gelecek.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, 12 Kasım'da başlayacak olan TBMM Başkanlığı seçimi için kabineden birisinin aday gösterilebileceği ve bunun ardından 2018'i beklemeden mini bir kabine değişikliğine gidilebileceği ifade ediliyor. Kabine dışı kalabileceği öne sürülen isimler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nın isimleri de sayılıyor.

7 BELEDİYE BAŞKANI

Öte yandan AK Parti kulislerinde istifa ettirilen 6 belediye başkanının ardından Trabzon, Antalya, Uşak ve Gaziantep belediye başkanlarının da görevlerini bıraktırılacağı konuşuluyor. Haberde il belediye başkanları öncesi başta İstanbul olmak üzere bazı büyükşehir belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu ilçe belediyeleriyle ilgili bir adım atılacağı da ifade ediliyor.

Kadir Topbaş'ın İstanbul Belediye Başkanlığı görevinden istifa edeceğini ilk duyuran CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile diğer belediye başkanlarının istifasını kamuoyuna açıklayan Kanal D Ana Haber muhabiri Seçil Özer de benzer bir iddiayı gündeme getirmişti.

TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY KİM?

Karakoyun'un aktardığına göre, kulislerde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın TBMM Başkanlığı görevini 'çok istediği' konuşulurken Nabi Avcı ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da adaylık için ismi geçenler arasında yer alıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun da başkanlık için kulis yapmaya devam ettiği belirtiliyor.