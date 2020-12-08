“İstifaların zamanlaması manidardır, masum bir hareket değildir”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, partiden istifa eden milletvekilleriyle ilgili neredeyse yıllardır bir söylenti olduğunu ama samimiyetlerine inandıklarını ifade etti. Televizyon programına telefonla bağlanarak soruları yanıtlayan Senin, “Bize istifa edecekleri yönünde bir bilgi verilmedi. İrdelenmesi gereken; istifaların zamanlamasıdır. Özellikle hükümet senaryolarının konuşulduğu bugünlerde yapılması manidardır, çok masum bir hareket olmadığının göstergesidir. Bu tercihi yapan vekillerin kendi tercihleridir, saygı duyarız” diye konuştu.

“Gelişmeler bu hamlenin amacını ortaya koyacaktır”

Milletvekilleri, parti üyeleri ve parti meclisinin farklı modeller üzerinden birbirinden farklı düşüncelerinin olmasının normal olduğunu aktaran Yenal Senin, esas olanın parti yetkili organlarının aldığı karar ve parti disiplini olduğunu söyledi. Koalisyon görüşmelerini parti yetkili organlarından aldığı yetkiyle yürüttüğünü belirten Senin, şöyle konuştu: “Açıklamalarımızda ülkenin önünü açmak ve bir hükümet oluşumuna imkan verilmesi için bu adımı attığımızı belirttik. Bu nedenle vekillerin söyleminde biraz tutarsızlık var. Sayın Ersan Saner’le önce komitelerle sonra birebir görüşmelerimizde hükümet kurulamadı. Dörtlü görüşmeler olduğunda da kurulamadı. Gerçekten samimilerse, bu hamleyi neden o zaman yapmadılar? Bunun takdiri halktadır. Bunu izah edecek olan da bizler değiliz, kendileridir. Kimseye de düşman değiliz, herkesin kendi tercihidir. Toplum da neyin ne olduğunun farkındadır. Gelişmeler de bu hamlenin ne amaçla yapıldığını ortaya koyacaktır.”

“Hükümetlere ‘koltuk’ olarak değil, ‘görev’ olarak bakarız”

“Hükümetlere ‘koltuk’ olarak değil; görev olarak bakarız” diyen HP Genel Başkanı, “Yaptıklarımız ortadadır. Şimdi artık bunları anlatma zamanıdır. Yeni dönemde, oluşumu sancılı bu hükümet modelinin nelere yapabileceğini bugünden tahmin edebiliyoruz. Muhalefette, yapılanları takip edecek bir yapı olacak. Halkla iç içe olmaya da devam edeceğiz. Başlattığımız özeleştiri sürecini de devam ettireceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Ocak ayındaki kongremizle birlikte parti kadroları da yenilecektir. Yol haritamız daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkacaktır” ifadesini kullandı.

Mecliste bugüne kadar olduğu gibi üzerlerine düşeni yapacaklarını anlatan Senin, daha önce milletvekillerinin boş koltuklara konuştuğu bir meclis düzeni olduğunu, HP’nin farklı bir yaklaşım ortaya koyduğunu ve eksiksiz mecliste yer aldıklarını kaydetti. Senin, bundan sonra da öyle olacağını sözlerine ekledi.

“Eski davranışları içinde barındıran bir hükümet modelidir”

Ekim 2021’in erken seçim için makul bir tarih olduğunu belirten Senin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Hükümetin kurulum aşaması sancılı başlamıştır. ÖRP modeline atıf yapan bir modeldir. O dönem bunu yapan siyasi partilerin bir sonraki seçimde halkın nasıl cezalandırdığını hatırlarsak, yine aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Samimiyetten yoksun başlayan bir hükümettir. Parti başkanlarının katıldığı yemekte, Sayın Erhan Arıklı, ‘seçime giderken ülkede UBP’nin hükümet olmaması gerektiğini’ söyledi. Bugünkü kararına baktığımızda sıkıntılı bir duruş var. Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde ülkede bir irade sorunu olduğunu söylemiş, partisinden istifa etmiş, baba-oğulu küstürdüler demiştir ama kendisi de bunları bir-iki ay gibi kısa bir sürede unutup koalisyona onay vermiştir. Demokrasiyi ayaklar altına alan, eski davranışları içinde barındıran bir hükümet modeli. Bize düşen halkın yanında olup takip edip sorgulamaktır.”