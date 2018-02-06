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İstifanı geri al, yoksa?

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İstifanı geri al, yoksa?
KKTC siyasetindeki yozlaşma giderek büyürken bu kez istifa eden parti üyeleri tehdit ile geri döndürülmeye çalışıldı.

Taner ULUTAŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Antalya Turizm ve Tanıtma Ofisinde 3 yılı aşkın bir süredir görev yapan, Tanıtma Memuru, DP eski Milletvekillerinden Ahmet Elbasan’ın kızı, Habibe Fırat Eğili, kız kardeşleri Sıdıka Elbasan ile İldeniz Elbasan’ın partiden istifa ettikleri gerekçesi ile sözleşmesi yenilemeyerek görevden uzaklaştırıldığı öne sürülüyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmail Esenyel imzalı 2 Şubat 2018 tarihli mektupta, 01 Ocak  2017 – 31 Aralık 2017  tarihine kadar olan 1 yıllık sözleşmenizin 2 Şubat 2018 tarihinden itibaren yenilenmeyeceğini ve bugüne kadar elde ettiğiniz kazanılmış hakların verilmesinde, herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını bilgilerinize sunarım denildi.

Habibe Fırat Eğili’nin kızkardeşi Sıdıka Elbasan, Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattı programına girerek yaptığı açıklamada, biz DP eski Milletvekili Ahmet Elbasan’ın kızlarıyız. Babam bu partiye yıllarca hizmet verdi ve halen mezarının üzerinde DP Milletvekili yazılıdır. Onun hatırası bile sayılmayarak kız kardeşimi görev yaptığı Antalya Turizm Ofisindeki görevinden uzaklaştırdılar dedi.  

Sıdıka Elbasan açıklamasına devamla, bir süredir aile olarak bizim Demokrat Parti ile sorunlarımız vardı. Bu sorunların giderilmesini istedik. İlgilenen olmadı. Biz istifa etmek için hazırlanırken, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu bizi cep telefonundan aradı. O sırada markete bulunuyorduk. Bizlere istifa ederseniz ablanız görevden alınacak dedi. Tehdit alınca boyun eğmeyip, o gün istifamızı verdik. Hükümet kurulunca ilk icraatları olarak kızkardeşim Habibe’nin sözleşmesini uzatmadılar. 3 senelik emeği de biranda bitti gitti. Bunca yıl verdiğimiz emeğe yazıklar olsun ifadesinde bulundu.

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