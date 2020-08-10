istihdam furyası dur durak bilmiyor.. Bu kez Kıb-Tek'e sözleşmeli adı altında avukat istihdamı

İstihdam furyası dur durak bilmiyor.. Bu kez Kıb-Tek'e sözleşmeli adı altında avukat istihdamı yapıldı.

Seçim istihdamlarının yeni adresi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) oldu.

Davalar için dışarıdan hizmet alınan Kıb-Tek’te yarın dördüncü avukat istihdam ediliyor.

Kadrosunda bir avukatı bulunan Kıb-Tek’te geçen hafta istihdam edilen iki avukatın dışında yarınki toplantıda da yeni bir avukat istihdam edilecek.

İstihdam edilmek istenen yeni avukatın daha önce UBP'den aday da olduğu belirtiliyor.