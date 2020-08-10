İstihdam furyası dur durak bilmiyor.. Bu kez Kıb-Tek'e sözleşmeli adı altında avukat istihdamı yapıldı.
Seçim istihdamlarının yeni adresi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) oldu.
Davalar için dışarıdan hizmet alınan Kıb-Tek’te yarın dördüncü avukat istihdam ediliyor.
Kadrosunda bir avukatı bulunan Kıb-Tek’te geçen hafta istihdam edilen iki avukatın dışında yarınki toplantıda da yeni bir avukat istihdam edilecek.
İstihdam edilmek istenen yeni avukatın daha önce UBP'den aday da olduğu belirtiliyor.
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