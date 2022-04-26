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İstihdam Koruma ve Artırma Programı Lansmanı Yapılacak

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İstihdam Koruma ve Artırma Programı Lansmanı Yapılacak
İstihdam Koruma ve Artırma Programı Lansmanı Yapılacak

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve NI-CO tarafından yürütülen İnovatif Girişimcilik projesi kapsamında yarın “İstihdamı Koruma ve Artırma Programı” lansmanı yapılacak.

Proje yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa The Paradise Park’ta 10.30-13.00 saatleri arasında yapılacak ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’nun da konuşma yapacağı lansmanda, Doğa Dönmezer ve Grainne Quinn tarafından sunumlar gerçekleştirilecek.

İngilizce ve Türkçe dillerinde olup, ardıl çeviri yapılacak etkinliğe katılmak isteyenlerin, info@inovatif.eu adresi üzerinden yetkililere ulaşılabileceği kaydedildi.

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