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istihdam sayısı 118 bin 387 kişi, toplam işsiz sayısı ise 8 bin 75 kişi

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istihdam sayısı 118 bin 387 kişi, toplam işsiz sayısı ise 8 bin 75 kişi
KKTC genelinde işsizlik oranı düşerken, istihdamın geçen yıla göre yüzde bir arttığı, ülke genelindeki istihdamın yüzde 48.2 olarak hesaplandığı açıklandı.

KKTC genelinde işsizlik oranı düşerken, istihdamın geçen yıla göre yüzde bir arttığı, ülke genelindeki istihdamın yüzde 48.2 olarak hesaplandığı açıklandı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı 2016 Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçlarını belirledi. 

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Henahalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, toplam istihdam sayısı 118 bin 387 kişi, toplam işsiz sayısı ise 8 bin 75 kişi olarak tespit edildi. 

İstihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı, KKTC genelinde yüzde 48.2 olarak hesaplandı. İstihdam oranı yüzde 53.7 ile en yüksek Lefkoşa’da, yüzde 38.0 ile en düşük Güzelyurt’ta belirlendi.

HANEHALKI İŞ GÜCÜ ANKETİ 3 BİN 504 HANE İLE YAPILDI

Devlet Planlama Örgütü, İşgücü piyasası için asıl veri kaynağı olan uluslararası düzeyde kabul gören Henahalkı İşgücü Anketi’nin KKTC’de uygulanmasına 2004 yılından itibaren başladı. 

Açıklamaya göre, bu anketin amacı, KKTC’deki işgücü piyasasının yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin; ekonomik faaliyet, meslek, işteki durum ve çalışma süresi, işsizlerin ise; iş arama süresi ve iş aradıkları meslek ve benzeri özellikleri hakkında bilgi derlemek. 

Hanehalkı İşgücü Anketi, KKTC sınırları içinde yaşayan ve kurumsal olmayan sivil nüfus (yurt, yuva, huzurevi, hastahane, hapishane, kışla v.b. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfus) kapsamında örneğe seçilen tüm hanehalklarına uygulanıyor.

DPÖ İstatistik ve Araştırma Dairesi, Ekim 2016 Hanehalkı İşgücü Anketini ülke genelinde 3 bin 504 hane ile gerçekleştirdi. Bu hanelerden 1,752’sı 2016 yılında ankete yeni katılırken, diğer 1,752 hane isebir yıl önce anket uygulanan hanelerden seçilerek işgücündeki yıllık değişim takip edildi.

İŞSİZLİK ORANI KADINLARDA FAZLA

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre; toplam işsiz sayısı 8 bin 75 kişi olarak tespit edildi. Bu durumda, işsizlik oranı KKTC genelinde yüzde 6.4 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, KKTC genelinde erkeklerde yüzde 5.5, kadınlarda ise yüzde 7.9 olarak bulundu.  

8 bin 75 kişi olarak tespit edilen işsizlerin yüzde 66.1’i (5 bin 340 kişi) ilçe merkezlerinde, yüzde 33.9’u da (2 bin 735 kişi) bucak ve köylerde bulunuyor.En yüksek işsizlik oranı yüzde 9.8 ile Güzelyurt’ta, yüzde 5.2 ile en düşük işsizlik oranı ise Girne’de tespit edildi. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 17 olarak tespit edilirken,toplam istihdam da 118 bin 387 kişiye ulaşıldı. 

NÜFUSUN YÜZDE 27.7’Sİ EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Ankete göre, işgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı, (işgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranı) KKTC genelinde yüzde 51.4. İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde eğitimine devam edenler yüzde 27.7 ile en büyük paya sahip. Bunu yüzde 22.5 ile emekliler, yüzde 19.4 ile ev kadınları ve yüzde 11.3 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

EN FAZLA İSTİHDAM YÜZDE 78.4 İLE HİZMET SEKTÖRÜNDE

Ekim 2016 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendi.Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 3.6, sanayi sektörünün payı yüzde 9.8, inşaat sektörünün payı yüzde 8.2 ve hizmetler sektörünün payı da yüzde 78.4 olarak tespit edildi.KKTC genelinde 4 bin 261 kişi tarım sektöründe istihdam edilirken, bunların yüzde 17.3’ünü (738 kişi) ücretsiz aile işçileri oluşturuyor.

 

Ekim 2016 Hanehalkı İşgücü Anketi Temel Göstergeleri

 

Toplam

Lefkoşa

Gazimağusa

Girne

Güzelyurt

İskele

15 ve Daha Yukarı Yaştaki Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus

245,828

80,998

59,630

59,611

26,106

19,483

İşgücü

126,463

46,445

27,142

31,970

11,007

9,898

   İstihdam

118,387

43,517

25,548

30,301

9,933

9,088

   İşsiz

8,075

2,928

1,595

1,668

1,074

810

İşgücüne Katılma Oranı (%)

51,4

57,3

45,5

53.6

42,2

50,8

İstihdam oranı (%)

48,2

53,7

42,8

50,8

38,0

46,6

İşsizlik Oranı (%)

6.4

6,3

5,9

5,2

9,8

8,2

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (%)

 

17,0

15,4

23,9

13,8

17,8

19,4

 

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