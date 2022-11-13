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İstiklal Caddesi'nde patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı

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Patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeye giriş-çıkışları kapattı
İstiklal Caddesi'nde patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İstanbul Valisi patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeye giriş-çıkışları kapattı. RTÜK, İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı. 

Büyük bir alev eşliğinde meydana gelen patlama, Taksim Meydanı'ndan Tünel istikametine doğru Demirören AVM'ye gelmeden, Mis Sokak'ın İstiklal Caddesi'ne açıldığı bölgede oldu. İlk bilgilere göre, patlamanın, İstiklal Caddesi'nin iki kenarında dizili olduğu dükkânlarda değil caddenin ortasında olduğu tahmin ediliyor. Görüntülere göre; patlama, İstiklal Caddesi'nde Mango ve Colins mağazalarının açığındaki oturma banklı saksıların önünde meydana geldi, saksılı bankta oturan siyah kıyafetli ve kapüşonlu  bir kişinin yanına poşet içinde bir paket yerleştirerek beklediği dikkat çekti.

Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. 

İmamoğlu: İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamaya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: 

"İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." 

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