İstiklal Caddesi’yle ilgili çok konuşulacak yasaklar! Valilik açıkladı

İki hafta önce İstiklal Caddesi’ne düzenlenen bombalı saldırı sonrası ikisi çocuk, altı kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “İstiklal Caddesinde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere” ilişkin bir genel emir yayınladı.

Emire göre İstiklal Caddesinde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine izin verilmeyecektir.

Yapılan açıklamada kararın alınmasıyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur.”