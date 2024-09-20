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İstikrar! Gazimağusa, İskele ve Lefkoşa’da elektrik kesintisi

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Gazimağusa, İskele ve Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi meydana gelecek.
İstikrar! Gazimağusa, İskele ve Lefkoşa’da elektrik kesintisi

Gazimağusa, İskele ve Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi meydana gelecek.

Lefkoşa 

Lefkoşa’da bugün İçişleri Bakanlığı ve Atatürk Meslek Lisesi bölgelerine 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti, elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi çalışması nedeniyle yapılacak.

Gazimağusa ve İskele 

Gazimağusa ve İskele bölgesinde ise iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kurumun açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10.00-12.00 saatleri arasında Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine elektrik verilemeyecek.

İskele’ye bağlı Altınova ve Ağıllar köylerinde de aynı saatlerde elektrik kesilecek.

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