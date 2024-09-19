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İstikrarlı şekilde elektrik kesintisi!

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Gazimağusa ve İskele bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi
İstikrarlı şekilde elektrik kesintisi!

Gazimağusa ve İskele bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine elektrik verilemeyecek.

İskele'ye bağlı Altınova ve Ağıllar köylerinde de aynı saatlerde elektrik kesilecek.

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