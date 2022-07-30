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İstilacı türler 16,3 milyar dolar küresel zarara yol açtı

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Bilim insanları, istilacı türler olarak bilinen Amerikan boğa kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının 1986'dan bu yana 16,3 milyar dolar küresel hasara neden olduğunu ortaya koydu.
İstilacı türler 16,3 milyar dolar küresel zarara yol açtı

BBC'de yer alan habere göre, bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırmada dünya genelinde istilacı türlerin neden olduğu ekonomik zarar ele alındı.

Araştırmada, Amerikan boğa kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının diğer türlere göre daha fazla küresel zarara yol açtığı ortaya çıktı.

Söz konusu istilacı iki tür, ekolojik zarara ek olarak çiftlik ürünlerine hasar verdiği gibi maliyeti yüksek elektrik kesintilerine yol açıyor.

Amerikan boğa kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının 1986'dan bu yana 16,3 milyar dolar küresel hasara neden olduğu belirtilirken, araştırmanın bulgularının gelecekte istilacı türlerin engellenmesi için daha fazla yatırımı teşvik etmesi bekleniyor.

Avrupa'da özellikle Amerikan kurbağasının sayılarındaki artış nedeniyle maliyetli programlar gerçekleştiriliyor.

30 santimetre uzunluğa ve yarım kilogram ağırlığa kadar büyüyebilen türün yayılmasını önlemek için yetkililer, bilinen üreme alanlarının çevresine kurbağaların geçişini engelleyen çitler yerleştiriyor.

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