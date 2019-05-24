İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına çağırılmamasını eleştirdi

İstillozlu yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçmiş dönemlerde bazı komitelerinde katılımcılık ilkesini önemseyerek ilgili paydaşları toplantılara çağırmaya başladığına işaret ederek, bu durumun LTB Başkanı Mehmet Harmancı döneminde de devam ettiğini, ancak Şehir Plancıları Odası’nın daha önceleri paydaş olarak toplantılara katılmasına rağmen, 1 yılı aşkın süredir bu toplantılara davet edilmediğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıllar boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi çatısındaki “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına Şehir Plancıları Odası’nın davet edildiği ve Şehir Plancısı arkadaşların maksimum katılımı gösterecek şekilde odayı temsilen toplantılara katıldığını ifade eden İstillozlu, ancak Ocak 2018’de yapılan bir toplantıda Şehir Plancıları Odasını temsilen katılan üyeleri ile bir belediye personeli arasında tartışma yaşandığını aktardı.

İstillozlu, söz konusu tartışmadan sonra konuyu Harmancı’nın bilgisine getirmiş olmalarına ve kendisinin ilgileneceğini söylemesine rağmen, oda yönetimine toplantı daveti gelmediği veya bu konuda bir bilgi verilmediğini kaydetti.

İstillozlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son yapılmış olan Yol ve Trafik Komisyonu toplantısına çağrı yazısındaki davet edilen kurum, meslek odası ve sivil toplum örgütlerini görebilirsiniz. Şehir Planlama mesleğinin bir parçası olan “Ulaşım” ile ilgili olan konularda Mimarlar Odası çağırılırken Şehir Plancıları Odasının neden çağırılmadığı konusunda ciddi endişelerimiz vardır.

Yaşanan kişisel tartışma üzerine, durumu kişiselleştirerek bir meslek grubunu cezalandırırcasına hareket etmek ve o meslek grubunun bilimsel bilgilerini dışlamak kurumsal yapıya ve katılımcılık ilkesine ters düşmektedir.”