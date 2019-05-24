  • BIST 85.699
  • Altın 250,718
  • Dolar 6,0718
  • Euro 6,7951
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına çağırılmamasını eleştirdi

» »
Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Elda İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına çağırılmamaya başladığını belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne eleştirilerde bulundu.
İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına çağırılmamasını eleştirdi

İstillozlu yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçmiş dönemlerde bazı komitelerinde katılımcılık ilkesini önemseyerek ilgili paydaşları toplantılara çağırmaya başladığına işaret ederek, bu durumun LTB Başkanı Mehmet Harmancı döneminde de devam ettiğini, ancak Şehir Plancıları Odası’nın daha önceleri paydaş olarak toplantılara katılmasına rağmen, 1 yılı aşkın süredir bu toplantılara davet edilmediğine dikkat çekildi. 

Geçtiğimiz yıllar boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi çatısındaki “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına Şehir Plancıları Odası’nın davet edildiği ve Şehir Plancısı arkadaşların maksimum katılımı gösterecek şekilde odayı temsilen toplantılara katıldığını ifade eden İstillozlu, ancak Ocak 2018’de yapılan bir toplantıda Şehir Plancıları Odasını temsilen katılan üyeleri ile bir belediye personeli arasında tartışma yaşandığını aktardı. 

İstillozlu, söz konusu tartışmadan sonra konuyu Harmancı’nın bilgisine getirmiş olmalarına ve kendisinin ilgileneceğini söylemesine rağmen, oda yönetimine toplantı daveti gelmediği veya bu konuda bir bilgi verilmediğini kaydetti. 

İstillozlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Son yapılmış olan Yol ve Trafik Komisyonu toplantısına çağrı yazısındaki davet edilen kurum, meslek odası ve sivil toplum örgütlerini görebilirsiniz. Şehir Planlama mesleğinin bir parçası olan “Ulaşım” ile ilgili olan konularda Mimarlar Odası çağırılırken Şehir Plancıları Odasının neden çağırılmadığı konusunda ciddi endişelerimiz vardır.

Yaşanan kişisel tartışma üzerine, durumu kişiselleştirerek bir meslek grubunu cezalandırırcasına hareket etmek ve o meslek grubunun bilimsel bilgilerini dışlamak kurumsal yapıya ve katılımcılık ilkesine ters düşmektedir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS, “Bütçe Dairesi” ve “Hazine Ve Muhasebe Dairesi”nin başbakanlığa bağlanmasını eleştirdi24 Mayıs 2019 Cuma 11:34
  • Kıbrıs AB Derneği: 26 Mayıs Pazar Günü Oy Kullan!24 Mayıs 2019 Cuma 10:54
  • Fitrelerin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanması çağrısı24 Mayıs 2019 Cuma 10:48
  • Tacan Reynar Kıbrıs Haber Ajansı’na konuştu24 Mayıs 2019 Cuma 10:46
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şubesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocukları için kıyafet bağışında bulundu24 Mayıs 2019 Cuma 10:31
  • Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı’nın Kıbrıs bacağı Lefkoşa’da hayata geçirildi24 Mayıs 2019 Cuma 10:28
  • Başhekim Zeka Bey ölümünün 35. yılında törenlerle anılacak24 Mayıs 2019 Cuma 10:18
  • Tatar ve Özersay'a ilk tebrik Çavuşoğlu'ndan24 Mayıs 2019 Cuma 10:11
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'24 Mayıs 2019 Cuma 09:32
  • YKP,Avrupa Solunun güçlenmesi için oy vermeye çağırır!24 Mayıs 2019 Cuma 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti