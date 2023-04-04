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İstinaf mahkemesi, Berkin Elvan’ı öldüren polis Fatih Dalgalı’nın cezasını onadı

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Gezi Direnişi sırasında başına attığı gaz fişeğiyle Berkin Elvan’ı öldüren polis Fatih Dalgalı’ya verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.
İstinaf mahkemesi, Berkin Elvan’ı öldüren polis Fatih Dalgalı’nın cezasını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Gezi Direnişi sırasında başına attığı gaz fişeğiyle Berkin Elvan’ı öldüren polis Fatih Dalgalı’ya verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Karar, Yargıtay tarafından da onanırsa Fatih Dalgalı hapse girecek.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Gezi Parkı Direnişi sırasında İstanbul-Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ı (15) başına attığı gaz fişeğiyle öldüren polis Fatih Dalgalı’ya ‘olası kasıtla kasten öldürme’ suçundan verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Berkin Elvan davasında avukatların itirazını kararını bağladı. Medyascope’ta yer alan habere göre Elvan ailesinin avukatlatlarının sanık Dalgalı’ya ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ceza verilmesi talebi ise reddedildi.

Sanık avukatlarının, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ve sanığın beraat etmesi yönündeki talepleri de reddedildi.

Üye hakim ‘çocuğu olası kastla öldürme’ suçundan ceza artırımı istedi.

Bir üye hakim, ‘çocuğu olası kasıtla öldürme’ suçundan ceza artırımı istedi

Karşı oy kullananan üye hakim Eray Utku ise Berkin Elvan’ın olay tarihinde çocuk yaşta olduğunu vurgulayarak sanığın eylemini görerek ve hedef gözeterek, meydana gelebilecek neticeyi de kabullenerek gerçekleştirdiğini, sanığın eylemi sonucunda meydana gelen neticenin ise ‘çocuğu olası kastla öldürme’ suçunu olusturduğunun tartışmasız olduğunu ifade etti.

Cezanın TCK’nın 82/1-e maddesi uyarınca belirlenmesi gerektigi halde sanığa eksik ceza verildiğini belirten üye hakim Utku, bu hukuka aykırılığın da CMK’nın 280/1-g maddesi uyarınca duruşma açılarak giderilmesi gerekiğini dile getirdi.

Karar Yargıtay tarafından da onanırsa Fatih Dalgalı hapse girecek.

 

Ne olmuştu?

5 Ocak 1999’da doğan Berkin Elvan, Haziran 2013’te başlayan Gezi Direnişi sırasında 16 Haziran 2013’te polisin attığı gaz bombasıyla başından yaralanmış, aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitirmişti.

Berkin Elvan’ın yaşamını yitirmesine neden olduğuna hükmedilen polis Fatih Dalgalı, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

‘Kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna’ hükmedilen Fatih Dalgalı, henüz tutuklanmadı.

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