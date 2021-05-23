  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

İstinaf mahkemesinden JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararları bozuldu

» »
İstinaf mahkemesinden JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararları bozuldu
İstinaf mahkemesinden JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararları bozuldu

İstinaf mahkemesinden JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararları bozuldu.

İstinaf mahkemesi, Susurluk JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da bulunduğu sanıklar hakkında beraat kararlarını bozdu. Ağar ve diğer sanıklar yeniden yargılanacak. 

19 kişinin 1990’lı yıllarda zorla kaybedilmesi veya keyfi infaz edilmesine ilişkin 19 kişinin yargılandığı dava sanıklar hakkındaki beraat kararı bozuldu.

Kararda sanık Ayhan Çarkın aşamalardaki beyanlarının dosya kapsamındaki diğer bildirim ve deliller ile teyit edilip edilmediğinin, bu beyanların maddi olay-olaylar ile uyuşup uyuşmadığının karar yerinde tartışılmamasına dikkat çekildi. 

Karar şu ifadeler yer verildi:

"Olaylarda ele geçen kovan ve mermi çekirdeklerinin menşei, kullanımlarına ilişkin aidiyetleri, bunların ve diğer maddi olguların birbirleri ile ilişkisi, itham edilen failler, hedef alınan maktuller, organizasyon, oluş ve netice itibariyle olaylar arasında bir irtibat bulunup bulunmadığının değerlendirilmemesi,

Sadece sanık Ayhan Çarkın'ın beyanları arasında var olduğu bildirilen bir kısım farklılıklara işaret edilmek; ancak maddi olaylarla uyuşan bildirimlerinin ise irdelenmemek suretiyle, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması, Sanıklar hakkında beraat kararları verildiği sırada uygulama maddesinin gösterilmemesisuretiyle CMK'nun 232/6. maddesine aykırı davranılması,

İddianamede ve gerekçeli karar başlığında adı yazılı olan maktul Hikmet Babataş'ın 28.04.1996 tarihinde öldürülmesi olayı ile ilgili idianamede bir olay anlatılmadığı, dava açılmadığı ve maktulün öldürülmesi olayına ilişkin bir hüküm verilmediği anlaşıldığından, adı geçen maktul ile mirasçıları katılan/müştekiler Ersin, Fatma, Yaşar ve Anıl Babataş'ın isimlerinin gerekçeli karar başlığında yazılarak karışıklığa sebebiyet verilmesi,

İddianamede ve gerekçeli karar başlığında adları yazılı katılan/müştekilerSemih Tufan Gülaltay, Ümit Bahçacı ve Ruşen Örs'ün bildirdikleri olayların yargılama konusu olaylarla ilgisinin ve maktuller ile yakınlıklarının da olmadığı gözetilmeden katılan/ müştekilerin isimlerinin gerekçeli karar başlığında yazılarak karışıklığa sebebiyet verilmesi"

Kaynak: T24
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı, "Türkiye ile ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz”23 Mayıs 2021 Pazar 13:20
  • Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın çıktı23 Mayıs 2021 Pazar 13:19
  • KIBTEK'e “GİFA Holding LTD’in 286 bin TL borcu var” borç nasıl oluştu? Kim göz yumdu?23 Mayıs 2021 Pazar 13:17
  • Nami: Cinayet dahil tüm iddialar araştırılmalı, bunu yapmayanlar töhmet altında kalacak!23 Mayıs 2021 Pazar 13:04
  • Yeni atamalar yapıldı...23 Mayıs 2021 Pazar 13:00
  • Sedat Peker'in iddialarını bazı medya kuruluşları görmedi!23 Mayıs 2021 Pazar 12:45
  • Erhürman: Adalı Cinayetini yeniden Meclis'te gündeme getireceğiz!23 Mayıs 2021 Pazar 12:42
  • Sedat Peker'den 7. video: Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar23 Mayıs 2021 Pazar 12:31
  • Derya: Kutlu Adalı cinayetinin araştırılması için yeniden soruşturma açılmalı23 Mayıs 2021 Pazar 12:27
  • Asım Akansoy: PGM soruşturmayı yeniden açmalı23 Mayıs 2021 Pazar 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti