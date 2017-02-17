"İstiridye" Cinsel Dürtüleri Artıran En Güçlü Afrodizyak!

Diyetisyen Emre Uzun, unutulmaz günü unutulmaz geceyle noktalayacağınız harika tarifler öneriyor.

özel benzersiz üç tarifle en lezzetli ve en sağlıklı akşam yemeğinin formülünü sunuyor. Ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan bu çekici formül, size ve sevgilinize doyumsuz akşam yemeğinin ardından unutulmaz bir gece vaat ediyor.

İstiridye Haşlama

"En güçlü afrodizyak istiridyedir" tespiti bir şehir efsanesi değildir. İstiridye gerçekten de en güçlü afrodizyaktır, ona bu çekici özelliği çinko, fosfor ve iyot birlikteliği kazandırır. İşte mükemmel bir ana yemek tarifi!

Malzemeler:

750 gram istiridye

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet sarı biber

3 diş sarımsak

¼ su bardağı sirke

Yarım demet maydanoz

Çekilmiş karabiber

Hazırlanışı:

İstiridyeleri soğuk suda iyice yıkayın. Zeytinyağını, dövülmüş sarımsak ve jülyen doğranmış biberle geniş bir tavada ısıtın. Sarımsaklar altın rengini aldığı an sirkeyi ve istiridyeyi ekleyin, istiridyelerin kabukları açılıncaya kadar tavanın kapağını kapalı tutun. Piştikten sonra istiridyeleri geniş bir kaba alıp üzerine karabiber ekleyerek tatlandırın. Kızarmış ekmeklerin üzerinde servis edin.

ELMALI KEREVİZ SALATASI

Kereviz deyince hemen dudak bükmeyin, bu kereviz başka kereviz! Bir kere bu yemekte badem var ki bu meyve cinsellik hormonlarının üretimi için gereken yağları bulundurur. İçerdiği E vitamini ile de spermleri çok daha dayanıklı hale getirir. Elma ve avokado gibi meyvelere hafif acı tadını veren madde kapsaisin'dir, bu madde beyinde endorfin üretimini uyarır; böylece enerjik hissedilir ve cinsel istek artar. Zencefil ise dolaşımı hızlandırıcı etkisiyle genital organlara kan iletimini artırır, cinsel güç sağlar. Kerevizin içinde bulunan aldosteron hormonu özümsendikten sonra karşı cins üzerinde olumlu etki yaratır. Buyurunuz salataya!

Malzemeler:

1 adet kereviz

1 adet ekşi elma

1 adet avokado

½ nar

Yarım demet nane

Bir avuç badem

½ limon

Hazırlanışı:

Kerevizin kabuklarını soyup rendeleyin, dilimlenmiş elma ve nar taneleri ile karıştırın. Ezilmiş avokadoyu limonla harmanlayarak bu karışımın üzerine dökülür. Yarım demet nane kıyın ve bademle süsleyip servis edin.

MUZLU TARÇINLI KEK

Adı bile çekici bu kek içeriğiyle de keyif veriyor. Kekik ve nane kadınlık hormonlarının çalışmasını destekler. Bal, testosteron üretiminde gerekli olan B vitaminini bolca bulundurur. Tarçın, hormonların çalışmasına destek olur ve cinsel gücü artırır. Muz, içerdiği bufotenin ile kendine güven duygusunu geliştirir ve cinsel arzuyu artırır.

Malzemeler:

3 yumurta

1 çay bardağı bal

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2-3 su bardağı un

1 muz

Kabartma tozu

Vanilya

Hazırlanışı:

Üç yumurta ile balı bir kaba koyun, mikser ile yüksek hızda 3 dakika çırpın. Ardından süt ve yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Sonra robottan geçirilmiş muzu ve unu ekleyin ve iyice çırpın. En son kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip mikserin en yavaş ayarında karıştırın. 180 derece ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin.

Nelerden uzak durmalı?

Bu özel günü ve geceyi zehir etmemek için bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durmanızda yarar. Diyetisyen Emre Uzun en önemli olanlarına dikkat çekiyor:

Soğan, sarımsak, pırasa ve arpacık soğanı gibi gıdalar mide ağrısına neden olabilir.

Yağ içeriği yüksek olan kızarmış yiyecekler mide problemlerine yol açabilir.

Sorbitol adı verilen tatlandırıcı içeren şeker, diyet çikolata ve sakızlar gaz problemi yaratabilir.

Baharatlar, cinsel uyarıcı özellikleri olmasına rağmen aşırı tüketimi sindirim sorunlarına ortam hazırlayabilir.

Kuru baklagillerin sindirimleri zordur, gaz ve hazımsızlık problemi oluşabilir.

Brokoli ve çiğ lahana zengin besin içeriğine sahiptir ama şişkinlik ve gaz yapabilir.